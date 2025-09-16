Minoră dată dispărută în Timiş. Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale efectuează verificări în vederea depistării unei minore de 16 ani, dispărută din municipiul Lugoj.

În noaptea de 15 spre 16 septembrie a.c., în intervalul orar 23:00 – 07:30, MERJAN MARIA-RALUCA ar fi plecat din incinta unei fundații cu sediul în municipiul Lugoj, iar până în prezent nu a mai revenit.

Semnalmente: înălțime 1.60 m, aproximativ 60 kg., părul brunet și lung, ochi albaștri, constituție atletică, un semn din naștere în zona gâtului, potrivit IPJ Timiş.

Oricine poate oferi detalii cu privire la persoana dispărută este rugat sa apeleze Serviciul de Urgenţă 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie.

Sursa foto: IPJ Timiş