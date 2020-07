Jocuri de culise pun în pericol asociațiile de proprietari

De ani de zile, reprezentanții asociațiilor de proprietari – constituiți, la nivel local, în Federația Asociațiilor de Locatari din Timișoara (FALT), iar la nivel național, în Liga Asociaţiilor de Proprietari Habitat (acestea fiind cele mai reprezentative) – încearcă să pună la punct o legislație adecvată, care să țină cont de interesele milioanelor de români proprietari de locuințe, membri ai acestor forme de asociere.

În anul 2018 părea că lucrurile se vor îndrepta pe un făgaș normal, însă Legea nr. 196/2018, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, a trecut prin parlament „foarte rapid, ca un buldozer”. „A venit în noiembrie 2017. În iunie a fost votată în Camera Deputaţilor, decizională, ceea ce este un record! Legile stau mult mai mult în Parlament.

Din 329 de deputaţi au fost patru abţineri și două voturi împotrivă. (…) Legea a venit cu sprijinul Guvernului şi de obicei, când Guvernul sprijină ceva, majoritatea parlamentară trece fără multe discuţii”, după cum declara fostul deputat USR Cristian Ghinea, actualmente europarlamentar. În expunerea de motive a legii se precizează că au fost consultate asociaţiile de proprietari, însă opiniile acestora, deşi ascultate, nu au fost şi preluate, conform dlui Petru Olariu, președintele Federației Asociațiilor de Locatari din Timișoara și prim-vicepreședinte al Ligii Asociaţiilor de Proprietari Habitat. „

Prevederile acestei legi sunt greu de înţeles şi de aplicat. Oamenii au fost pur și simplu șocați când au citit-o. Iar parlamentarii, când i-am întrebat cum au putut să voteze așa ceva, șiau pus cenușă-n cap, că n-au știut, că li s-a spus că trebuie să voteze <>, <<în vederea coroborării cu prevederile Codului Civil>> etc.”, spune dl Petru Olariu. Ideea necesității votării legii în acea formă a fost susținută de reprezentantul guvernului de la acea vreme la întâlnirile cu conducerea Ligii Habitat, Bogdan Andrei Ghinea, şef serviciu în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

. „Am vorbit cu parlamentarii, cu reprezentanții partidelor, toată lumea a recunoscut că legea e proastă și că trebuie îmbunătățită”, arată președintele FALT. PSD și USR chiar au depus, fiecare, câte un proiect de modificare a mult blamatei legi. Cele două proiecte au trecut tacit de Senat, ajungând la Camera Deputaților.

Liga Habitat a cerut formarea unui grup de lucru care să analizeze proiectele de modificare a legii și să propună, punctual, modificări care să țină cont de realitate și de interesele membrilor asociațiilor de proprietari, astfel încât la vot să ajungă un proiect temeinic fundamentat, viabil. În urma insistențelor Ligii Habitat, s-a format un grup de lucru, la Comisia de administrație de la Camera Deputaților, iar reprezentanții Ligii Habitat, președintele Mihai Mereuță și prim-vicepreședintele Petru Olariu, au fost invitați la două ședințe, în 9 și în 23 iunie a.c. La aceste întâlniri au mai participat preşedinta Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a Camerei Deputaților, doamna deputat Angelica Fădor (Grupul parlamentar al PNL) deputații Laurențiu-Dan Leoreanu (PNL) și Ursu Răzvan Ion (PSD), Bogdan Andrei Ghinea, din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, „o reprezentantă a câtorva asociații și un expert, după cum ne-au fost prezentați”, precizează dl Petru Olariu. Cele două ședințe au fost foarte expeditive, „la prima chiar ni s-a pus în vedere că legea este foarte bună și că nu trebuie făcute foarte multe modificări, legea trebuie trecută prin parlament în actuala sesiune, pentru că în toamnă parlamentarii pot gândi altfel…”, relatează președintele FALT, astfel că nu au fost posibile nici o analiză temeinică, nici propuneri semnificative de modificare a legii.

„La a doua întâlnire, dl Laurențiu-Dan Leoreanu a afirmat că a discutat cu colegii și au ajuns la concluzia să fie amânată până la toamnă votarea acestei legi atât de importante, ca să fie timp pentru discuții și analize în grupul de lucru și apoi în comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților. Însă doar peste o săptămână, surpriză: duminică seara am fost anunțați că o nouă ședință va avea loc luni dimineața. Am trimis o adresă și le-am spus că nu aveam cum să ajungem, rugându-i să ne spună când va fi următoarea ședință a grupului de lucru. Nu s-a mai spus absolut nimic. În schimb, am aflat, cu stupoare, că luni, 27 iulie, a fost pus pe ordinea de zi, ca să intre la vot în 28 iulie, un proiect de modificare a Legii, sub rezerva primirii rapoartelor de la cele două comisii!”, arată prim-vicepreședintele Ligii Habitat.

Întrucât nu s-a primit raportul, nu s-a votat, dar proiectul a rămas pe ordinea de zi prevăzută pentru sesiunea extraordinară a Camerei Deputaților din perioada 1- 19 august, alături de alte proiecte care au aceeași mențiune: „sub rezerva depunerii raportului”. Președintele FALT și primvicepreședintele Ligii Habitat a luat imediat poziție, cerând parlamentarilor retragerea de la vot a proiectelor de modificare a Legii 196/2018: „Vă rugăm să solicitați retragerea proiectelor de modificare a Legii 196/2018, întrucât grupul de lucru nu și-a terminat analiza și nu s-au ținut ședințele comisiilor de administrație și juridică la care am dorit să participăm. Cu stimă, Petru Olariu, primvicepreședinte Liga Habitat”.

„Noi nu știm cum arată rapoartele celor două comisii, dacă aceste rapoarte există și nu înțelegem care e urgența să fie incluse proiectele acum pe ordinea de zi, când ele nu au fost analizate nici în grupul de lucru și nici în cele două comisii parlamentare”, declară Petru Olariu. Sigur, președintele FALT sa abținut de la speculații, dar nu e greu de înțeles că graba de a impune acum votarea unui proiect ce nu a fost analizat nici în grupul de lucru, nici în comisiile parlamentare de specialitate poate avea ca motivație interese ascunse. Până la toamnă, în urma unei analize serioase, toată lumea poate contribui la îmbunătățirea proiectelor propuse și se pot face corecțiile necesare. Acum însă, în plină pandemie, atenția e focusată pe COVID, lumea nu poate ieși în stradă, așa că poate trece mai ușor un proiect care să nu țină seama de realitățile cu care se confruntă membrii asociațiilor de proprietari, ci să servească interesele celor pentru care președinții și administratorii asociațiilor sunt priviți cu două lentile: una economică, alta politică.

Pentru că deținătorii acestor funcții pot avea un rol important în alegerea firmelor la care se apelează pentru executarea lucrărilor necesare la bloc sau la casă (iar cineva încasează profitul), iar pe de altă parte, politic vorbind, se poate încerca transformarea unora dintre ei în agenți de influență. Poate că există și alte interese, dar acestea ar putea fi devoalate mai bine atunci când aleșii membrilor asociațiilor de proprietari vor veni în fața alegătorilor pentru a le cere un nou vot. Ce ziceți, domnilor – actuali – parlamentari?