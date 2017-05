Ionuţ Popa: „Pedro şi-a bătut joc de echipă!”

Ionuţ Popa a răbufnit după meciul cu Pandurii Târgu Jiu, pierdut de alb-violeţi cu scorul de 0-1, vorbind urât de atacantul brazilian Pedro Henrique, care şi-a lăsat echipa în inferioritate numerică în minutul 41.

„Am vorbit mult despre acest meci, dar băieţii n-au înţeles, iar nesimţitul de Pedro, care mereu mi-a creat probleme, şi-a bătut joc de echipă! Momentul eliminării sale a fost decisiv, nu se poate să faci aşa ceva. Mă deranjează nesimţirea unor jucători. Suntem retrogradaţi, vom mai face, probabil, un punct sau poate că două, iar Chiajna va face şase şi s-a terminat totul.

Nu mă gândesc nici la locul de baraj, ne-am dat cu firma în cap. I-am pregătit toată săptămâna, le-am dat şi un salariu… Am fost penibili, unii jucători nu vor mai evolua pentru că au mimat jocul. Am vrut să-l omor pe Pedro, atât am fost de nervos, dar m-au ţinut jucătorii. Am dat 200.000 de euro pe el, a venit în vara trecută la pregătiri cu o întârziere de 60 de zile şi are pretenţia să joace mingea doar când o primeşte la picior. Nu se angajează la efort, ce încredere să mai am în el?”, a spus Popa.

Liga I, play-out

Rezultate înregistrate în etapa a 12-a: Gaz Metan Mediaş – Concordia Chiajna 3-0, ACS Poli Timişoara – Pandurii Târgu Jiu 0-1, ASA Târgu Mureş – FC Voluntari se dispută miercuri, ora 18. Joi va avea loc partida FC Botoşani – CSM Poli Iaşi (ora 20,30).

CLASAMENT

Etapa viitoare – vineri: Pandurii Târgu Jiu – Gaz Metan Mediaş (ora 20,30); duminică: ACS Poli Timişoara – ASA Târgu Mureş (ora 20,30); luni: Concordia Chiajna – FC Botoşani (ora 20,30); miercuri: CSM Poli Iaşi – FC Voluntari (ora 21).

Foto: DigiSport

Clasament: fotbal-flash.ro