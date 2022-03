Într-o primărie din Timiș, angajații își pun viața în pericol în orice moment, dar își asumă riscul contra cost

V-am povestit recent despre primarul unei comune din Timiș care a ajuns cu o treime din salariu poprită pentru achitarea unor datorii de sute de mii de lei și care a ascuns acest lucru când și-a completat declarațiile de avere pe ultimii ani.

Ei bine, protagonistul articolului respectiv, Nicolae Birău, edilul din Variaș, și-a spus, probabil, că nu este suficient că a dat-o în bară cu afacerile personale, așa că s-a apucat să arunce pe fereastră și banii comunei. Pe site-ul Primăriei Variaș, este publicată, conform art. 33 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, lista funcțiilor și a veniturilor aferente (salarii, sporuri, prime, etc) la nivelul respectivei primării.

Pericole la tot pasul în Primăria Variaș

Lecturând această listă, constatăm că mai mult de jumătate din angajații Primăriei Variaș (21 din 39) ridică lunar, pe lângă salariu, și un spor de 15 la sută pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă! Consilieri, inspectori, referenți ridică, de-a valma, câteva sute bune de lei în fiecare lună pentru riscul pe care și-l asumă, unul foarte ridicat, din moment ce vorbim despre sporul maxim prevăzut de lege, nu-i așa? Până și bibliotecara care nici măcar nu are obiectul muncii – conform surselor noastre, biblioteca e închisă de câțiva ani – ridică în fiecare lună, lângă salariu, și un spor de 520 de lei pentru că “muncește” cu sabia lui Damocles deasupra capului…

Legea e clară: sporurile nu se dau după ureche

Deși au publicat lista salariilor pe site, așa cum prevede art. 33 din Legea 153/2017, decidenții din Primăria Variaș nu și-au respectat întru totul obligația, în sensul că nu au precizat și baza legală a acordării sporurilor, inclusiv a celui de 15 la sută pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă.

Această omisiune a echipei lui Nicolae Birău nu este deloc întâmplătoare, pentru că, dacă ar fi publicat și temeiul legal care le permite să acorde sporul respectiv, oricine ar fi putut sesiza că banii comunei sunt aruncați pe fereastră. Sau nu neapărat pe fereastră, ci în buzunarele celor 21 de angajați privilegiați…

Reparăm noi omisiunea edililor din Variaș și precizăm cadrul legal: HG 569 din 4 august 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie” din administraţia publică locală.

Regulamentul aprobat prin HG 569/2017 spune că sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă se acordă în condițiile în care, la eliberarea buletinelor de determinare sau de expertizare a locurilor de muncă, eliberate de compartimentele de specialitate din cadrul direcțiilor de sănătate publică, s-au avut în vedere următoarele criterii: înregistrarea de îmbolnăviri profesionale ca urmare a activității desfășurate la locul de muncă; existența unor indici de morbiditate la locurile de muncă respective; înregistrarea unor cazuri de accidente de muncă produse la locul de muncă.

Și acum vine întrebarea de 100 de puncte: chiar așa multe cazuri de îmbolnăviri profesionale sau de accidente de muncă s-au înregistrat în Primăria Variaș, încât Direcția de Sănătate Publică (DSP) Timiș să fi fost obligată să își trimită specialiștii pentru a măsura gradul de periculozitate în care-și desfășoară activitatea angajații instituției respective?! Veți afla răspunsul până la finalul acestui articol.

Factorii de risc, fără număr la Variaș…

Același regulament mai spune că, la stabilirea, de la caz la caz, a cuantumului sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă se au în vedere următorii factori de risc: a) existența factorilor nocivi și mecanismul de acțiune a acestora asupra organismului; b) intensitatea de acțiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori; c) durata de expunere la acțiunea factorilor nocivi; d) existența unor condiții de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, care determină un risc de îmbolnăvire sau de accidentare; e) structura și nivelul morbidității în raport cu specificul locului de muncă.

În sfârșit, iată și cum se stabilește mărimea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă: a) spor de până la 15% din salariul de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influența a 4 factori de risc dintre cei enumerați mai sus; b) spor de până la 10% din salariul de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influența a 3 factori de risc; c) spor de până la 5% din salariul de bază pentru personalul din cadrul administrației publice locale care își desfășoară activitatea sub influența a 2 factori de risc.

Așadar, absolut toți cei 21 de angajați ai Primăriei Variaș care încasează acest spor își desfășoară activitatea sub influența a patru factori de risc! Nu unul, nu doi, nu trei, ci patru… Chiar așa de periculoasă să fi ajuns munca de funcționar în Primăria Variaș?!

Bugetul comunei, vătămat grav

Curioși, am încercat să aflăm direct de la sursă care a fost rațiunea acordării acestui spor și l-am întrebat pe primarul Nicolae Birău care sunt cei patru factori de risc identificați la Variaș de către specialiștii DSP Timiș. Domnul Birău a citit întrebarea (i-o trimisesem pe WhatsApp) și a tăcut profund.

Bine, nu că ar fi contat prea mult răspunsul primarului din Variaș, pentru că, la ora aceea, noi aveam deja informația necesară, primită chiar de la DSP Timiș. La solicitarea noastră adresată către direcția de sănătate publică – pentru care dintre primăriile timișene a eliberat DSP buletine de determinare sau expertizare a locurilor de muncă în vederea acordării sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă – răspunsul primit a fost scurt: pentru nici una!

În Primăria Variaș, nu munca se desfășoară în condiții periculoase sau vătămătoare, ci cheltuirea banilor publici.