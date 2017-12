Într-o comună timişeană, treburile se rezolvă ca-n Banat: cu calm şi temeinicie

Anul 2017 se apropie, iată, de final: e vreme de Sărbători, de daruri, de revedere cu cei dragi. Există, însă, timp şi pentru bilanţ, iar dacă realizările au fost mai multe ca neîmplinirile ori problemele amânate, atunci înseamnă că, per ansamblu, a fost un an bun.

„Oamenii vor avea titluri de proprietate valide”

Așa va rămâne 2017 în istoria administrativă a comunei Bara, un an bun, deoarece a fost încheiat un capitol important din procesul de restituire a terenurilor.

„A fost un an prolific, cu realizări, dar și cu multă muncă. Am lucrat la punerea în posesie a celor îndreptățiți să-și primească înapoi pământurile în conformitate cu prevederile Legii 247/2005. Eliberăm 1.643 de titluri în suprafață totală de 4.300 de hectare. Mai trebuie eliberate circa o sută de titluri, pe o suprafață totală de două sute de hectare. Astfel, toți cei care au depus documente pe Legea 247 și sunt validați de comisia județeană vor fi puși în posesie, iar oamenii vor avea titluri de proprietate valide”, ne-a declarat primarul comunei Bara, Ioan Lăzărescu.

„Acțiunea a durat mai mult, din cauza lipsei de personal. Nu avem agent agricol și nici inginer agronom în comună. Cei care ocupau respectivele posturi s-au pensionat, posturile sunt vacante și, din nefericire pentru noi, prea puțin atractive din punct de vedere financiar: dacă s-ar angaja, să zicem, cineva din Lugoj, și-ar cheltui toți banii pe navetă. În aceste condiții, am lucrat cu comisia locală”.

Situația punerii în posesie a fost întârziată la Bara și din alte motive, enumerate de edilul-șef al localității:

– pe raza unității administrativ-teritoriale există terenuri care au aparținut unui număr de trei IAS-uri. Acestea au fost predate la ADS, dar reprezentanții acestuia au refuzat să le restituie. Este vorba despre o suprafață totală de 465 de hectare.

– există printre foștii proprietari care și-au depus cereri și persoane care nu mai locuiesc la Bara, ele domicillind în alte localități din Timiș ori din alte județe. A durat destul de mult până când acestea au fost înștiințate și au putut veni la Bara.

– primăria nu are, în aparatul de specialitate, un post de topograf, motiv pentru care a fost angajat unul cu prestări servicii. Dar, nu o dată, el nu a putut veni în aceeași zi cu proprietarii, și atunci a trebuit făcută o nouă programare.

– la OCPI au fost depuse, de către reprezentanți ai Primăriei Bara, foarte multe procese-verbale, dar titlurile de proprietate se înscriu încet, din cauza volumului mare de muncă al celor de la Cadastru.

– au existat și unele cazuri de cereri depuse de cetățeni care nu au locuit în comuna Bara dar terenul lor figurează pe raza acestei localități, la fel cum există localnici din Bara (mai precis din Dobrești) care au pământ în alte comune.

„Majoritatea celor care au primit în anii trecuți titluri de proprietate au vândut terenul unor firme care l-au curățat, l-au arat, l-au plantat cu aluni și nuci. Oamenii de acum nu mai prețuiesc pământul așa cum o făceau înaintașii noștri. Țin minte când eram copil că am întrebat-o pe bunica mea de ce nu a păstrat mai mulți galbeni, ca să aibă mama o salbă mai frumoasă. Și bunica mi-a spus că a folosit galbenii să cumpere pământ. Așa valoros era atunci pământul”, mai spune edilul-șef al comunei Bara.

Tânăra din Craiova care s-a îndrăgostit de Bara

Discuția despre terenuri, odată finalizată, lasă loc altor capitole ale vieții comunității. Și ajungem, astfel, să vorbim despre elevii din comună, întrebându-l, în context, pe primar, ce mai face o mai veche cunoștință, directoarea școlii din localitate. Pe domnișoara Maria-Cristiana Posa am cunoscut-o la precedentele deplasări în Bara, și mereu ne-a impresionat cu modul în care vorbește despre școală și copii: cu bucurie, mândrie și deschidere. Domnișoara Posa, profesoară învățământul preșcolar, este de loc din Craiova: a venit la facultate în Timișoara și, după absolvire, a ajuns la Bara… și aici a rămas.

„Au trecut zece ani de atunci și nu regret nici un moment decizia de a veni și a rămâne aici la Bara. Am găsit mereu ușa deschisă la primar, elevii sunt minunați, mă înțeleg bine cu părinții, ce și-ar putea dori un dascăl mai mult?” La grădinița din Bara sunt înscriși 12 copii, în ciclul primar învață zece elevi, iar cei opt elevi din ciclul gimnazial sunt transportați la școala din Balinț, costurile fiind suportate integral de către primărie.

Aproape 26 de ani, șapte mandate

Ioan Lăzărescu este primar al comunei Bara din 9 februarie 1992. Aproape 26 de ani, deci șapte mandate, semn că oamenii au apreciat ceea ce a făcut pentru comunitate și i-au dat gir să meargă mai departe.

„La început mi-a fost greu, deoarece nu aveam experiență. Cunoașterea se bazează pe experiență. În tot acest timp am rezolvat treburile așa cum se face în Banat, cu calm şi temeinicie. Și, spun eu cu mândrie, avem cu ce să ne mândrim aici la Bara: spațiu modern și amenajat pentru preșcolari și școlari, microbuz gratuit pentru copii, cămine culturale, bibliotecă. Am introdus apă curentă, avem drumuri asfaltate, am reabilitat iluminatul public cu becuri economice. Încet și cu răbdare, le-am făcut pe toate”,mai afirmă primarul Ioan Lăzărescu.