În Timiş, USR i-a lăsat pe Plus în minus

Alianţa USR-Plus va avea în Timiş liste comune de candidaţi la alegerile locale din vară. Cele mai importante candidaturi au fost, însă, asumate doar de către cei din USR, aceştia fiind creditaţi cu cele mai mari şanse.

Este vorba de Dominic Samuel Fritz la Primăria Timişoara şi Cristian Alin Moş la Consiliul Judeţean Timiş. Potrivit declaraţiilor liderilor celor două formaţiuni, cei din Plus au primit câte trei locuri eligibile, atât pe listele de la consiliul lcoal, cât şi pentru consiliul judeţean.

La CJT, Moş va candida în tandem cu Raul Olajos de la Plus, acesta urmând să fie propunerea pentru vicepreşedintele instituţiei, în cazul în care alianţa va realiza majoritatea necesară. Oricum, este cert că nu vor fi înţelegeri preelectorale la primărie şi la CJT, ci doar eventuale negocieri postelectorale pentru obţinerea unor funcţii.

În schimb, nu sunt excluse anumite susţineri ale altor candidaţi în anumite localităţi din judeţ, unde USR-Plus va constata că nu are posibilităţi proprii de a câştiga.

„Timişoara are nevoie de o schimabre profundă, astfel încât să devină oraşul în care să ne creştem copiii şi să îmbătrânim”, a declarat Dominic Samuel Fritz, pe o astfel de abordare pliindu-se şi Cristian Alin Moş, candidatul la Consiliul Judeţean Timiş.

De remarcat că USR-Plus nu are încă definitivat un program electoral şi invită chiar şi experţi neangrenaţi poltiic pentru a concretiza un astfel de document. Interesant este că fostul vicepreşedinte al CJT şi al PNL Timiş, Marian Constantin Vasile, aflat acum la Plus, a fost invalidat de Biroul Naţional al Plus pentru o candidatură la o funcţie importantă.