”În agenda lui Musk noi suntem trecuți lângă rinocerii din Africa de Sud pe care-i vânează în vacanța de iarnă și lângă corturile de iută din Mongolia în care doarme în vacanța de vară”, consideră timișoreanul Dan Negru

Așa cum și-a obișnuit publicul, Dan Negru comentează pe pagina sa de Facebook asupra unor subiecte de actualitate. De data aceasta, marea petrecere de Halloween de la Castelul Bran.

”În agenda lui Musk noi suntem trecuți lângă rinocerii din Africa de Sud pe care-i vânează în vacanța de iarnă și lângă corturile de iută din Mongolia în care doarme în vacanta de vară.

Nu suntem trecuți ca potențiali parteneri de afaceri. Noi le dăm circul, nu pâinea…”, spune Dan Negru.

El găsește, totuși, ceva pozitiv la Elon Musk:

”Mie-mi place însă curajul lui Elon Musk de a elibera online de cenzură. E declarația lui.

Culmea, occidentul a câștigat războiul cu comunismul tocmai prin libertatea de expresie, prin spiritul critic, piața liberă, promovarea competenței!

Azi același occident dărâmă statui și cenzurează .

Idioții au putere si elitele sunt ruinate.

Musk speră să elibereze rețele sociale de excesiva „politică de moderare e conținutului”

N-o să reușească! România e un exemplu: am colegi de breaslă in televiziuni de știri care una spun la serviciu, pe sticlă, și alta cred și spun acasă.

Unii dintre ei au conturi cu nume false unde-și postează adevarata părere. Le e frică să o spună pe față.

De asta Elon Musk nu va putea să elibereze online !

Dimpotriva, cenzura se va înăspri pentru că utilizatori nici măcar nu-și vor mai da seama că nu mai au drepturi.

Ca-n povestea cu păsările care cresc in cușcă și cred ca zborul e o boală. Cenzura plecă prima dată din tine!

Când te cucerești pe tine, nu te temi de nimic.

Asta e lecția pe care noi putem să i-o dăm domnului Musk: cei din online sunt in cușcă deja și cred că zborul e o boală!”.

Foto: Facebook/Dan Negru