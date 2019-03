Haruţ a refuzat un transfer la Craiova

Trecut pe linie moartă după ce a refuzat să-şi diminueze contractul, măsură anunţată de antrenorul Valeriu Răchită imediat după instalarea acestuia în funcţia de antrenor principal al grupării ACS Poli Timişoara, Denis Haruţ a refuzat o ofertă de la CS Universitatea Craiova, una dintre fruntaşele Ligii I la fotbal.

„Clubul Poli Timişoara a depus eforturi ample pentru a-i oferi lui Denis Haruţ condiţiile necesare să joace fotbal şi să îşi atingă potenţialul. Acesta a refuzat toate ofertele făcute. Ne dorim ca Denis Haruţ să îşi joace toate şansele pe care le are în fotbal şi considerăm că am demonstrat întreaga noastră disponibilitate pentru ca el să se dezvolte ca sportiv. Pentru a stabiliza clubul financiar, jucătorului nu i s-a cerut diminuarea cu mai mult de 50% a salariului, ci i s-a propus o restructurare a salariului astfel: 65% din sumă plătită lună de lună, iar diferenţa de 35% plătită la atingerea obiectivului, salvarea de la retrogradare. Domnul Haruţ a refuzat această ofertă, moment în care clubul a făcut toate eforturile să îi găsească o echipă la care să joace până în vară. Am obţinut o ofertă pentru el din partea clubului CSU Craiova, aflat pe podiumul Ligii I, cu împrumut gratuit până la vară şi opţiune de cumpărare pentru 100.000 de euro, bani care ar acoperi cheltuielile zilnice pentru clubul care l-a format. Jucătorul a refuzat să meargă, justificând că i se va reduce salariul prin această mutare şi că oricum nu va juca la CSU Craiova”, susţin oficialii clubului ACS Poli Timişoara.

Aceştia au completat: „Domnul Haruţ este tratat în conformitate cu contractul pe care l-a semnat şi regulamentul de ordine interioară. I se oferă un cadru de antrenament adecvat, se poate schimba în vestiarele de la terenul de la baza <<Adrian Stoicov>>, pe care le-a folosit şi în toamna acestui sezon. Conducerea tehnică l-a supus mai multor teste de aptitudine fizică, pe care le-a căzut, jucătorul depăşind în acest moment greutatea optimă cu peste cinci kilograme. Prin cale de conecinţă i-a fost desemnat un plan de pregătire care să-i permită să revină la forma fizică necesară performanţei. S-au făcut toate eforturile în sezonul de primăvară 2018 ca jucătorul să fie plătit la zi, iar când clubul a intrat în insolvenţă, domnul Haruţ avea doar două luni restanţă de plată. În acest moment este plătit până la decembrie 2018 inclusiv, iar restul salariilor îi vor fi plătite în termen cât se poate de scurt”.

Reprezentanţii clubului alb-violet nu au ocolit problema restanţelor financiare: „Există câţiva jucători care au reziliat contractele cu clubul şi faţă de care avem încă una, două luni neplătite. Excepţie fac Andrej Mrkela şi Santiago Rudolf, în cazul cărora aşteptăm o soluţionare judecătorească. Toate aceste plăţi vor fi soluţionate cât putem de repede. Renegocierea salariilor de la începutul acestui an a fost făcută tocmai pentru a oferi un plus de stabilitate clubului, care venea după perioada dificilă din vară, cu retrogradarea în liga secundă. Salariile şi alte datorii acumulate până la data intrării în insolvenţă sunt o tristă realitate, dat fiind că acest club se luptă să se autosusţină financiar din 2015. Nici o datorie dinainte de intrarea în insolvenţă nu poate însă fi plătită înainte de votarea unui plan de reorganizare, care stabileşte cunatumul final de plată şi eşalonarea acestor sume pe trei ani de zile. Procesul este clar definit în lege, nicidecum un proces haotic. Odată ce se soluţionează contestaţiile la tabelul creditorilor de către Tribunal, putem să ne îndreptăm către un propunerea şi votarea unui plan de reorganizare”.