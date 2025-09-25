Guvernul extinde plafonarea adaosului comercial la alimente de bază până în martie 2026

Plafonarea adaosului comercial la produse agroalimentare de bază se prelungește până la 31 martie 2026, prin Ordonanța de Urgență adoptată joi de Guvern.

Măsura urmărește garantarea accesului populației defavorizate la produsele esențiale și protejarea consumatorilor finali.

Lista produselor cu adaos comercial plafonat include 17 categorii de alimente de bază: pâine albă simplă (300-500 grame), lapte de vacă 1,5% grăsime (1 litru), brânză telemea de vacă vrac, iaurt simplu 3,5% grăsime (maxim 200 grame), făină albă de grâu și mălai (până la 1 kg), ouă de găină calibrul M și ulei de floarea-soarelui (până la 2 litri).

De asemenea, sunt incluse carne proaspătă de pui (întreg, tacâmuri, pulpe, aripi) și porc (lucru, pulpă, spată), legume proaspete vrac (roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei, usturoi), fructe proaspete vrac (mere, prune, pere, struguri), cartofi proaspeți albi vrac, zahăr alb tos (până la 1 kg), smântână 12% grăsime, unt (până la 250 grame) și magiun (până la 350 grame).

Ordonanța se adresează operatorilor economici din sectorul agroalimentar și categoriilor vulnerabile aflate în risc de deprivare materială, în conformitate cu principiile Pilonului european privind drepturile sociale.

Lista produselor agricole şi alimentare cu adaosul comercial plafonat cuprinde:

• Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi;

• Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT;

• Brânză telemea de vacă vrac;

• Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;

• Făină albă de grâu „000“ până la 1 kg;

• Mălai până la 1 kg;

• Ouă de găină calibrul M;

• Ulei de floarea-soarelui până la 2 l;

• Carne proaspătă pui (pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard);

• Carne proaspătă porc (carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc);

• Legume proaspete vrac (roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi);

• Fructe proaspete vrac (mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă);

• Cartofi proaspeţi albi vrac;

• Zahăr alb tos până la 1 kg;

• Smântână – 12% grăsime;

• Unt până la 250 grame;

• Magiun până la 350 grame.

(sursa: Mediafax)