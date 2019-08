Ghiroda și Dumbrăvița se bat pentru un loc în turul al treilea al Cupei României la fotbal. Care sunt celelalte meciuri

Astăzi după-amiază, de la ora 17,30, se vor desfășura partidele din cadrul celui de-al doilea tur al fazei naţionale a Cupei României la fotbal. La startul competiției s-au înscris patru echipe din județul Timiș, însă din păcate doar una singură a reușit calificarea (Ghiroda, care a învins pe terenul celor din Giarmata).

Formația din Periam a pierdut acasă cu Pecica, 1-2, în timp ce Lugojul a capotat la Lupac cu un scor de tenis, 3-6.

În faza a doua, Ghiroda va primi vizita Dumbrăviței, așadar doar una dintre aceste două grupări vor accede în faza următoare. Cele două formații se întâlnesc astăzi, începând cu ora 17,30, pe terenul din Ghiroda.

În conformitate cu formatul aprobat în şedinţa Comitetului de Urgenţă din data de 16 iulie a acestui an, în această etapă participă cele 38 de câştigătoare ale fazei întâi şi 22 de grupări care au participat în ediţia precedentă a Ligii a III-a. În caz de egalitate după 90 de minute de joc, se vor disputa prelungiri și, dacă remiza va persista, se vor executa lovituri de departajare. Până în șaisprezecimi, echipa gazdă are obligația asigurării costurilor de organizare, cu excepția baremurilor de arbitraj, care vor fi suportate în procente egale de către cele două echipe.

Programul jocurilor din această fază este următorul:

ASMS ACS Sănătatea Darabani (BT) – ACS Foresta Suceava (SV), CSO Viitorul Liteni (SV) – ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ (NT), AS Unirea Mirceşti (IS) – CS Ştiinţa Miroslava (IS), AS Viitorul Curiţa (BC) – ACS KSE Târgu Secuiesc (CV), ACS Universitatea Dunărea de Jos Galaţi (GL) – CSM Focşani 2007 (VN), AS Avântul Zărneşti (BZ) – AFC Metalul Buzău (BZ), CS Viitorul Ianca (BR) – CS Făurei (BR), CS Victoria Cumpăna (CT) – ACS Pescăruşul Sarichioi Junior (TL), ACS Bărăganul Ciulniţa (IL) – AFC Unirea 04 Slobozia (IL), ACS Înainte Modelu (CL) – SC Popeşti-Leordeni (IF), CSA Steaua Bucureşti (B) – ACS Mostiştea Ulmu (CL), ACS Viitorul Domneşti (IF) – CS Tunari (IF), CSM Flacăra Moreni (DB) – AS FC Pucioasa (DB), AS FC Precizia Săcele (BV) – ACS Olimpic Cetate Râşnov (BV), ACS Ajax Botoroaga (TR) – CSM Alexandria (TR), CS Real Bradu (AG) – ACS Vediţa Coloneşti M.S. (OT), CS Cârcea (DJ) – ACSO Filiaşi (DJ), CS Minerul Costeşti (VL) – ACS Flacăra Horezu (VL), CS Inter Petrila (HD) – AFC Metalurgistul Cugir 1939 (AB), AFC Voinţa Lupac (CS) – CS Hunedoara (HD), CSC Ghiroda şi Giarmata Vii (TM) – ACS Dumbrăviţa (TM), ACS Progresul Pecica (AR) – CS Crişul Chişineu Criş (AR), CS Naţional Sebiş (AR) – Gloria Lunca-Teuz Cermei (AR), SC Olimpia MCMXXI Satu Mare (SM) – CSC Sânmartin (BH), AFC Unirea 1924 (AB) – ACS Industria Galda (AB), CS Floreşti (CJ) – FC Unirea Dej (CJ), ACS Sticla Arieşul Turda (CJ) – CS Sănătatea SP Cluj-Napoca (CJ), CS Măgura Cisnădie (SB) – ACS SR Municipal Braşov (BV), CS Unirea Ungheni 2018 (MS) – AFC Odorheiu Secuiesc (HR), ACS Unu Fotbal Club Gloria (BN) – CSM Avântul Reghin (MS).