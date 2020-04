Gest impresionant al unui medic din Timișoara, pentru a ușura suferinta bolnavilor de coronavirus

Un medic de la Spitalul Municipal din Timisoara care trateaza pacienti cu coronavirus, deci este echipat din cap pana in picioare, si-a lipit pe costumul de protectie o poza cu el, astfel incat oamenii sa-l poata vedea si sa il simta, astfel, mai aproape de ei.

Tudor Parvanescu are 30 de ani, este cardiolog și face garzi la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara in sectia de Dermatologie, care este sectie de suport COVID. El postat si pe Facebook o fotografie cu el echipat pentru prima linie, alaturi de un text in care spune care sunt principiile dupa care se ghideaza el ca medic.

„Exista o vorba veche din popor cum ca medicul invata cat traieste.

Invata sa fii un om mai bun!

Invata sa iti ajuti aproapele!

Invata sa tratezi un om!

Invata sa oferi un zambet!

Invata sa fii acolo unde este nevoie de tine!

Invata sa nu te ascunzi!

Invata sa fii solidar cu boala indiferent de specialitatea aleasa!

Daca tu crezi ca poti stapani aceste invataturi, inseamna ca te poti intitula drept medic, dar daca iti doresti ca pacientul sa te considere un ‘vindecator’ mai sunt foarte multe de invatat”, a scris medicul pe pagina sa de Facebook.

sursa: mediafax.ro