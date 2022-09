Fostei directoare din Boldur i se reproșează că „a băgat politicul în școală”.

Recenta înlocuire a directoarei Școlii Gimnaziale Boldur cu soția primarului comunei, Constantin Stoi (membru PSD), a scos la iveală lucruri mai puțin cunoscute în spațiul public.

Totul a pornit în momentul în care Flavia Cut Lupulescu, fosta directoare, a aflat că, începând cu 1 septembrie 2022, nu va mai ocupa această funcție. Flavia Cut (membru PNL) a fost numită la conducerea școlii în anul 2020, înlocuind-o atunci pe soția primarului, Sorina Stoi, cea care, acum, a revenit pe aceeași funcție, tot printr-o numire politică. Concret, a fost vorba de o rocadă, inclusiv la nivel de inspectorat școlar: în 2020 PNL a înlocuit PSD, iar în 2022 PSD a înlocuit PNL.

Răfuială pe Facebook

Decizia Aurei Danielescu, actualul inspector școlar general, a fost primită cu mari reproșuri din partea fostei directoare, aceasta postând în spațiul virtual o listă lungă cu realizările sale din timpul mandatului, despre care presa a scris la vremea respectivă. ”Ce stimulent poate exista pentru alți tineri de a-și pune la dispoziție spiritul managerial/de leadership în sistemul educațional când văd că munca altora este „răsplătită” prin acțiuni care nu au nimic de-a face cu educația, ci sunt supuse, tributare gândirii strict politice?”, întreba, retoric, Flavia Cut, pe pagina sa de Facebook.

De partea cealaltă, conducerea primăriei a început să contraatace, lansând acuzații la adresa fostei conduceri a școlii. Tot pe Facebook. ”Din păcate nu s-a întreprins mai nimic pentru igienizare, curățenie, reparații curente necesare la școala din Boldur, sunt clase, holuri, accese de intrare, care arată necorespunzător. Ar fi cazul ca doamna directoare în calitate de manager să coboare din lumea virtuală a Facebook-ului în lumea reală pentru a pregăti școlile cum se cuvine”, se arată într-o postare a Primăriei Comunei Boldur, din 18 august.

Ultimul reproș adus Flaviei Cut a semnalat neridicarea la timp a manualelor pentru elevi: ”O situație de neacceptat pentru actuala conducere a școlilor din comună, cu două zile înainte de expirarea termenului final de ridicare a manualelor școlare de la magazia Inspectoratului Școlar Județean, Primăria Boldur a trebuit să ridice aceste manuale”.

Postarea de pe 29 august nu a rămas fără răspuns, fosta directoare reacționând imediat, de această dată pe pagina școlii:

”Ca urmare a dezinformărilor repetate, apărute pe pagina de facebook a Primăriei Comunei Boldur, în calitate de director, încă în funcție, până la data de 31.08.2022 inclusiv, solicit conducerii Primăriei Comunei Boldur să ne comunice cu acordul și împuternicirea cui a ridicat de la magazia ISJ Timiș, restanța de manuale pentru anul școlar 2022-2023. Menționez că link-ul și parola sunt folosite pentru comenzi de manuale, nu pentru ridicări de manuale. Totodată vă informez că am sub control și gestionez toate situațiile legate de începerea anului școlar”.

Încercând să aflăm motivul izbucnirii conflictului acum, în perioada în care a avut loc rocada managerială, i-am contactat pe cei doi ”adversari politici”. Flavia Cut nu a răspuns apelurilor telefonice.

Primarul Stoi se apără

”De la 1 septembrie, a fost numit un nou director, soția mea, care a mai ocupat această funcție până în anul 2020, când, în locul său, a fost numită doamna Flavia Cut. Zilele trecute, am constatat că nu sunt ridicate manualele. S-a luat imediat legătura cu magazia inspectoratului școlar și ni s-a confirmat că, deși din luna iulie s-au trimis comunicări către toate școlile din județ să își ridice manualele, Școala Boldur, unica practic din județ, nu a făcut acest lucru.

În această situație, am trimis microbuzul școlii să ridice manualele. Doamna Cut s-a supărat. O parte dintre manualele de clasa a V-a, fiind noi, trebuiau comandate de pe un link, cu o parolă specială. Doamna de la magazie m-a atenționat că trebuie să le comandăm pentru că există riscul să rămânem fără ele. Din informațiile pe care le am, până la urmă au fost comandate”, a fost explicația primarului comunei Boldur, Constantin Stoi, redată, pe larg, mai jos, răspunzând, în continuare, întrebărilor noastre.

”Doamnei foste directoare îi plăcea imaginea”

”Eu nu contest calitatea doamnei Cut, ca om. Eu am o problemă strict administrativă, cu procedura de a conduce o școală. S-a ocupat strict de imaginea personală. Doamnei directoare îi plăcea imaginea. Una este să ai o imagine pe Facebook foarte bine pusă la punct și calculată în așa fel încât să ai foarte multe like-uri și alta e realitatea. Este inacceptabil să tracasezi copiii și să arăți cu degetul către angajații școlii că nu au dat like-uri unor postări de pe Facebook. Noi am primit-o elegant acum doi ani de zile, deși am fost surprinși când am aflat că urma să avem o directoare care nu are nicio tangență cu școala respectivă, nici măcar o materie pe care să o poată preda ”.

”Specializarea ei este gastronomia”

”Specializarea ei este gastronomia. În Școala Boldur nu a predat nicio oră. În 2020, când a fost numită directoare, nu era angajată a școlii. A venit pe linie de partid. A fost consiliera personală a fostului primar din Lugoj și consilier local în Lugoj. Acum am înțeles că și-a luat două ore în școală, de tehnologie, cred. Din păcate, toate acțiunile școlii le trata pe linie politică, ceea ce, de când sunt eu primar, nu s-a întâmplat niciodată. Eu nu am amestecat politica cu școala, chiar dacă soția mea, care este profesor titular de limba română, era director.”

Chef în cancelarie, în timpul pandemiei

”O mare problemă a fost că tot timpul a adus politicul în școală, într-un mod mascat sub anumite aspecte. Este inadmisibil ca tu, director de școală, să depinzi de doi consilieri locali. Cum este posibil să îți spună un consilier local să nu lași copiii să facă sport la sala de sport – anul trecut am făcut o sală modernă, cu fonduri guvernamentale -, pentru că e sala de sport a primarului? A băgat politicul în școală și asta m-a deranjat foarte mult. Eu am niște mandate în spate și noi nu ne-am permis niciodată să facem așa ceva.

În pandemie, ne-am trezit, într-o sâmbătă seara, că era chef în cancelaria școlii. Erau oamenii ei de bază, politici. E posibil așa ceva? Relația între școală și primărie au fost foarte tensionate, tocmai prin faptul că se încerca o minimalizare a acțiunilor bune ale primăriei în ceea ce privește învățământul. O competiție neloială. Percepția mea a fost că pentru ea nu prea conta colectivul, făcea numai ce voia. Eu nu am avut altceva ce să-i reproșez doamnei Cut, pentru că, în primul rând, nu preda în școală”.