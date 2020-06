Flavius Biea predă boxul în sala Nextfit din Dumbrăviţa

În plină perioadă de pregătire pentru următorul „examen” din ringul profesioniştilor, Flavius Biea a dat curs unei oferte de a antrena într-una dintre cele mai moderne săli din vestul ţării.

Cunoscutul pugilist timişorean, deţinător al centurii intercontinentale IBA la categoria semimijlocie, a început în această săptămână colaborarea cu Nextfit pentru sala din Dumbrăviţa, unde acesta va fi disponibil de trei ori pe săptămână, marţi, joi şi sâmbătă. În primele două zile, antrenamentele vor începe la ora 20, în timp ce şedinţele de la sfârşitul săptămânii vor demara la ora 12,30.

Nextft Dumbrăviţa este sala în care Flavius Biea îşi continuă pregătirea pentru următorul meci la profesionişti.

„După ce voi pune capăt carierei de sportiv voi rămâne tot în lumea boxului şi îmi propun să devin tot mai implicat în acest fenomen. Voi continua să organizez gale şi să găsesc boxeri talentaţi pentru a le direcţiona cariera spre profesionism. Legat de momentul actual, mă voi pregăti pentru următorul meci în sălile de sport Nextfit, pentru început la cea din Dumbrăviţa, iar pentru a avea la dispoziţie un ring de box în perioada sparring-urilor mă voi duce în continuare la Arad, la antrenorul Ruben Stoia, până când patronul îmi va pune la dispoziţie un ring de box în cadrul sălii Nextfit”, a declarat Flavius Biea.

„La Nextfit susţinem sportul şi performanţa, campionul mondial Flavius Biea este în top 5 sportivi din Timişoara, iar colaborarea noastră aduce beneficii de ambele părţi. Flavius are posibilitatea să îşi desfăşoare activitatea într-una dintre cele mai moderne săli de fitness din Timişoara, iar clienţii noştri se pot antrena alături de un adevărat campion. Împreună, dorim să ducem boxul la un alt nivel! De Flavius Biea ne leagă o prietenie veche, nu a fost vorba de negocieri intense, schimbarea s-a produs oarecum normal. Ne-am întâlnit, am stabilit condiţiile de colaborare, iar apoi am demarat toate acţiunile pentru a începe antrenamentele. Nextfit este un brand versatil, ne place să venim de fiecare dată cu elemente de noutate, iar Flavius Biea este un sportiv în plină ascensiune, cine ştie ce ne rezervă viitorul… Probabil că vom colabora şi pe alte planuri, dacă se iveşte ocazia. La Nextfit Dumbrăviţa ducem boxul la un alt nivel! Preţul pachetului este de 260 de lei şi include şedinţele de box cu Flavius Biea, la care se adaugă acces nelimitat fitness în ambele locaţii Nextfit. Valabilitatea abonamentului este de 30 de zile”, a spus şi Răzvan Irimescu, patronul sălilor Nextfit.

Vă reamintim, Flavius Biea a susţinut în această lună un stagiu de pregătire comun, la Timişoara şi la Arad, cu sportivul Mirel Drăgan, multiplu campion mondial şi european de kempo şi participant la Exatlon.

Pugilistul timişorean aşteaptă concretizarea unei oferte pentru cel de-al 20-lea său meci în ringul profesioniştilor, precum şi mult-dorita undă verde din partea autorităţilor pentru a putea organiza gala „Boxing Fight Championship”, care ar fi trebuit să se desfăşoare în 28 martie la sala „Constantin Jude”, fiind însă anulată din cauza izbucnirii pandemiei de coronavirus.