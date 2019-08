Festivalul medieval, o premieră pentru Timișoara

Timișoara va fi pusă în acest an pe harta orașelor ce găzduiesc festivaluri medievale de anvergură. Evenimentul va aduce în vechea cetate a castelanilor de Timiș atmosfera unui festival medieval complet.

Ordine cavalerești din trei țări își vor pune tabăra în Parcul Castelului, meșteri din alte vremuri vor deschide ateliere de fierărie, ceramică, croitorie medievală, întreținerea armelor și armurilor, curelărie, prelucrare de pergament și hârtie.

Jocurile uitate ale Evului Mediu vor fi organizate, din nou, după multe secole, în parc, iar aromele de epocă îi vor „ameți” pe cei care vor participa la concursurile de gătit. Bătălii epice cu arme reale vor dovedi din nou bravura spiritului și forța brațelor.

Uitata bătălie de la Vadul Nisipurilor va reintra în legenda locului odată cu exploziva ei reconstituire, o ciocnire la care vor participa toți războinicii ordinelor cavalerești prezente la festival. Serile vor fi animate de concerte epice și de istorisiri ale mitologiilor narate la lumina jerbelor de foc.

Evenimentul va aduce în vechea cetate o atmosferă nemaiîntâlnită din vremurile apuse ale comiților castelani. Astfel, reconstituiri istorice ale marilor bătălii, ateliere și demonstrații, muzică live, spectacole pirotehnice vor da viață Castelului Huniade, timp de trei zile de neuitat, între 9 și 11 august. Festivalul este organizat de Muzeul Național al Banatului împreună cu Consiliul Judeţean Timiş, având ca participanți: Peregrinii, Irdorath, Compania Dragonului – The Company of the Dragon, Deus Vult, Beli Orlovi/ White Eagles, SoimanArt, Hrafnabrœðr – Frații Corbi – Raven Brothers, Deep6 Project, Kmeňový zväz Borivoj și alții.