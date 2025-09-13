Festivalul-concurs de interpretare vocală și instrumentală „Luca Novac”, la Timișoara.

La Timișoara se organizează cea de-a doua ediție a Festivalului-concurs de interpretare vocală și instrumentală „Luca Novac”, un omagiu taragotistului pe care virtuozitatea, rafinamentul și stilul inconfundabil l-au transformat într-o personalitate iubită de public atât în România, cât și peste hotare.

Pentru Banat, Luca Novac rămâne un simbol al identității culturale, un artist care a știut să exprime prin muzica sa sensibilitatea și forța cântecului tradițional.

Prin acest festival, organizatorii își propun nu doar să păstreze vie amintirea marelui muzician, ci și să creeze o punte între generații, tinerii interpreți care concurează pentru trofeul ce-i poartă numele fiind chemați să ducă mai departe frumusețea cântecului autentic românesc.

Concursul este destinat instrumentiștilor și soliștilor vocali amatori, cu vârsta cuprinsă între 15 și 25 de ani.

Înscrierea concurenților se poate face până în 22 septembrie 2025, prin completarea și trimiterea, pe adresa [email protected], a următoarelor documente:

fișa de înscriere care poate fi descărcată de pe site-ul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara (www.casadeculturatm.ro);

-declarație pe propria răspundere că nu sunt angajați ai unui ansamblu artistic profesionist;

-o înregistrare video cu o doină și o piesă cu acompaniament (interpretată, pe înregistrare, „a capella”, fără acompaniament). Piesele vor fi precedate de o scurtă prezentare (nume, prenume, vârstă, zonă, școală etc.).

-partitura piesei cu acompaniament (aranjament orchestral).

Regulamentul complet al concursului și fișa de înscriere pot fi descărcate de pe site-ul www.casadeculturatm.ro.

Juriul este format din personalități ale folclorului românesc: Elise Stan, etnomuzicolog și realizator de emisiuni TV; Cristian Obrejan, dirijor și profesor de vioară; prof.univ.dr. Eugen Sandu, profesor la Universitatea din Craiova și solista de muzică populară Carmen Popovici-Dumbravă și taragotistul Bujor Polhac.

Concursul se va încheia cu un spectacol de gală, care va avea loc joi, 9 octombrie 2025, ora 18:00, în sala „Capitol”, a Filarmonicii „Banatul”, la care participă orchestra și dansatorii Ansamblului „Timișul”, al Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.

Dirijor: Deian Galetin. Coregrafi: Ciprian David și Maria Topciov

Soliști invitați: Ciprian Pop și Mariana Anghel

Prezintă: Felicia Stoian

Biletele pentru spectacolul de gală sunt puse în vânzare pe www.bilete.ro.

Prețul biletului: 30 lei. Spectatorii care au nevoie de ajutor la emiterea biletelor, le pot achiziționa la secretariatul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara (Str. Miron Costin nr.2), de luni până vineri, între orele 8:00 și 16:00.