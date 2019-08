Fațadele mai multor case dintr-un sat din Banat au fost renovate gratuit

Nu nu numai că au realizat ce şi-au propus – să renoveze faţadele a 29 de case din comuna cărăşeană Eftimie Murgu, redându-le aspectul îngrijit de odinioară şi reîmprospătând imaginea localităţii – ci chiar au depăşit, cu ajutorul voluntarilor pe care i-au mobilizat pentru proiectul „Color the Village”, numărul de gospodării asupra cărora au intervenit.

Reprezentanţii Asociaţiei Acasă în Banat sunt mulţumiţi că au reuşit să-şi ducă planurile la bun sfârşit, într-o atmosferă plină de voioşie şi efervescenţă.

„Aşa cum am promis, ne-am întors la Eftimie Murgu pentru a finaliza lucrările începute. Celor 29 de case renovate la Festivalul Faptelor Bune din data 20-22 iunie, li s-au adăugat alte cinci reamenajate sâmbătă, 27 iulie, pentru a ajunge la un total de 34 de gospodării. Suntem foarte fericiţi şi mândri că am avut o echipă atât de faină. Am fost peste 60 de voluntari extraordinari şi toată lumea a muncit cu drag şi spor, chiar dacă unii au fost la prima lor experienţă de acest gen.

Mulţumim sponsorilor şi finanţatorilor noştri, fără de care n-am fi avut parte de un microbuz cu care să ne transportăm oamenii şi materialele, precum şi toate cele necesare proiectului, mulţumim firmei care ne-a pus la dispoziţie vopseluri în cantitate suficientă pentru a putea renova atât de multe case, dar şi Primăriei Eftimie Murgu, pentru că ne-a susţinut pe toata durata proiectului, asigurându-ne condiţiile de cazare, masa şi nu numai, ca să ne ducem până la capăt misiunea. Le suntem recunoscători rudărenilor care ne-au primit în comunitatea lor, ne-au găzduit şi ne-au omenit, aşa cum ştiu ei mai bine şi mulţumim echipei foarte faine de la compania Hella care ni s-a alăturat pentru a finaliza proiectul cu brio şi a dat tot ce a putut pentru a face o lucrare trainică şi de calitate. Rezultatul este absolut fantastic, iar roadele efortului depus de toţi voluntarii noştri sunt evidente şi minunate.

Misiunea noastră pentru acest an se încheie aici. Paşii noştri se vor îndrepta în curând către o nouă destinaţie, unde vom organiza ediţia din 2020 a acestui proiect de care suntem atât de mândri! Rămâneţi alături de noi! Împreună putem face lucruri extarodinare!”, spun cei de la Asociaţia Acasă în Banat.