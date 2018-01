„Fără paşi greşiţi!”

Antrenorul Bogdan Paul îşi doreşte un parcurs fără greşeală în meciurile de obiectiv până la finalul sezonului regulat din Divizia A1 de volei feminin. UVT Agroland Timişoara joacă în următoarele două runde cu echipele clasate pe ultimele poziţii, „U” NTT Data Cluj-Napoca şi Penicilina Iaşi, iar tehnicianul trupei de pe Bega speră ca elevele sale să repete rezultatul din derby-ul Banatului, cu CSM Lugoj, 3-0.

Partida cu „U” este programată sâmbătă, cu începere la ora 19,30, la sala „UVT” de pe strada Oituz. Agroland poate obţine al patrulea succes consecutiv în Divizia A1 în runda a 13-a. La Timişoara vine ultima clasată, o formaţie de care nou-promovata din capitala Banatului a trecut cu 3-0, în deplasare, în turul campionatului.

Antrenrul Bogdan Paul le cere elevelor sale concentrare maximă, după ce la începutul anului Dinamo a reuşit să câştige un punct pe Bega:

„Ţinând cont de rezultatul din tur, teoretic, este un meci la îndemâna noastră, dar aşa a fost şi în meciul tur cu Dinamo. În momentul acesta trebuie să fim atenţi la fiecare pas, nu ne mai permitem să pierdem puncte cu echipe care, teoretic, sunt sub nivelul nostru. A fost un început de an destul de dur, am intrat foarte repede în programul competiţional.

Încărcătura acestui început de an şi-a pus amprenta asupra calităţii jocului, aşa cum a fost la meciul cu Dinamo. Mă bucur că ne-am revenit, am făcut un meci bun la Lugoj şi cred că din acest moment intrăm în linie dreaptă să pregătim duelurile din, sper eu, grupa locurilor 1-6.

De fiecare dată când voi avea ocazia, le voi da şansa de a juca tuturor sportivelor din lot. Am făcut acest lucru şi la CSM Bucureşti, în Cupa României, voi repeta atât timp cât scorul ne va permite. Pe de altă parte, trebuie să ne câştigăm punctele pe care le avem în obiectiv şi să nu mai facem, cum am spus mai devreme, nici un pas greşit”.

„Suntem mult mai motivate după meciul cu CSM Lugoj, suntem bucuroase că am reuşit să câştigăm derby-ul Banatului, mai ales că am muncit mult. Rezultatul a vorbit de la sine. Sunt două meciuri mult mai accesibile la prima vedere. Chiar dacă sunt echipele de pe ultimele două locuri, trebuie să le luăm în serios şi să ne pregătim ca pentru meciurile cu adversari mai puternici. Ne-am învăţat lecţia la partida cu Dinamo, când o echipă care nu are foarte multă experienţă a demonstrat că poate să pună probleme.

Până acum este un sezon foarte bun pentru mine. Mă bucur că sunt jucătoarea cu cei mai mulţi aşi din campionat. Am muncit foarte mult, nu pot să spun că am pregătit special acest procedeu, dar se pare că a dat roade şi rezultatele sunt destul de bune”, a spus, la rândul său, voleibalista Andreea Petra.