Experiența norvegiană – inspirație pentru proiecte autohtone

Începutul anului în care Timișoara este Capitală Culturală Europeană coincide și cu startul unei serii de proiecte derulate de Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) cu sprijin prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) și granturi norvegiene dedicate susținerii comunității din orașul de pe Bega, pentru a valorifica în cel mai interesant mod oportunitățile din 2023.

Cel dintâi proiect din această serie, intitulat „Împuternicirea tinerilor cetățeni ca viitori creatori și furnizori ai culturii tehnice urbane” (EEA 690 – Empowering young citizens as future creators and providers of urban technical culture) a prilejuit vizita echipei românești coordonată de Cristina Hălbac-Cotoară-Zamfir, psiholog, în Norvegia, la Bryne, în perioada 9-15 ianuarie, pentru a afla din orașul scandinav tehnici de mobilizare a tinerilor care să preia și să dezvolte în continuare cultura urbană, pe care s-o trăiască în mod autentic și deplin.

„Împuternicirea tinerilor nu este ceva ce noi vrem să predăm, ci ceva ce vrem să trezim în conștiința tinerilor, ca aceasta să le aparțină” – a spus prof. Dag Jørund Lønning, rectorul Høgskulen for grøn utvikling (HGUT) (Universitatea pentru dezvoltare verde) din Bryne, partener în proiect.

Promisiunea echipei norvegiene este să aducă „cunoaștere, instrumente de lucru și inspirație”, înțelegând că este vorba despre o cunoaștere care „nu trebuie să stea pe raft”, ci „să trăiască în societate”. Experiența norvegiană privind statutul de Capitală Europeană a Culturii pe care Stavanger, oraș din imediata apropiere de Bryne, l-a avut în 2008, este că un asemenea proiect aduce cu sine o mare densitate de evenimente culturale, vizibilitate națională și europeană, o trăire intensă a identității locale. Dar cel mai de preț câștig al comunității este întărirea încrederii comunității locale în posibilitățile sale de autoafirmare și dezvoltare – au subliniat, cu exemple, partenerii norvegieni.

Relațiile dintre Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) și HGUT Norvegia datează din 2017. Experții norvegieni implicați în proiectul „Împuternicirea tinerilor cetățeni ca viitori creatori și furnizori ai culturii tehnice urbane”, profesorii Johan Barstad și Rhys Evans, au participat la Universitatea Politehnica Timișoara, în primavara anului trecut, la mese rotunde pe domenii precum anteprenoriatul social inovativ, patrimoniu cultural, dezvoltare personală şi dezvoltare comunitară, alături de cadre didactice şi studenţi UPT, persoane din asociaţii culturale, reprezentanţi ai municipalităţii, antreprenori, psihologi, consilieri de dezvoltare personală.

Proiectul anului 2023 focalizează atenția pe strategiile de dezvoltare personală și dobândire de competențe noi pentru liceeni și studenți, prin cursuri, cooperare în rețea și participare la un atelier de lucru internațional, toate menite să îi transforme pe tineri din simpli consumatori ai actului cultural în artizani, creatori și furnizori de cultură în orașul în care învață, Timișoara, dar și dincolo de limitele geografice ale acestui oraș, în comunitățile în care își vor căuta împlinirea profesională.

Proiectul ”Empowering young citizens as future creators and providers of urban technical culture” beneficiaza de un grant în valoare de 39.862 de euro din Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin graturile SEE și norvegiene.

Granturile SEE și norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Norvegiei pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă. Sunt două obiective generale: reducerea disparităților economice și sociale în Europa și consolidarea relațiilor bilaterale între statele donatoare și 15 state UE din centrul și sudul Europei și statele baltice. Cele trei state donatoare cooperează îndeaproape cu UE în baza Acordului privind Spațiul Economic European (SEE).

La finalul lunii, altă echipă de experţi UPT coordonată de dr. ing. Rareș Hălbac-Cotoară-Zamfir va avea o deplasare în Bryne, la HGUT, dar și în Ås, la Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO) în vederea implementării proiectului Think green. ”The culture of sustainable development”, proiect finanţat cu fonduri SEE și norvegiene prin același apel ,,Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023”.