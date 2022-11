Duelul suferinţei, sâmbătă, pe arena „Ştiinţa”

Sâmbătă, de la ora 11, pe arena „Ştiinţa”, Politehnica Timişoara întâlneşte Metaloglobus Bucureşti, în etapa a 14-a a Ligii a II-a la fotbal. Înaintea acestui joc, alb-violeţii ocupă ultimul loc, cu opt puncte, în timp ce formaţia din capitală se clasează pe poziţia a 19-a, cu zece puncte contabilizate.

„Mai avem un meci, un meci cu Metaloglobus, pe care va trebui să-l câştigăm. Doresc să iau puţin presiunea de pe echipă, deoarece echipa are deja un un ritm, în ultima lună echipa tehnică s-a ocupat de acest tonus, este motivată şi cu siguranţă în următorul meci se va demonstra acest lucru. Vreau să cred că va fi prima noastră victorie după o lungă perioadă şi vom începe un şir de victorii pe care le aşteaptă toţi suporterii.

De asemenea, doresc să mă adresez suporterilor: să fie suporteri, să fie alături de echipă, aşa cum au demonstrat-o de cele mai multe ori şi să uităm acele situaţii în care jucătorii sunt jigniţi, sunt apostrofaţi în fel şi chip, pentru că acei jucători, în momentul de faţă, sunt motivaţi şi dau totul pe teren, însemnând capacitatea lor maximă, fizică, tehnică, în consecinţă nu cred că suporterii mai pot reproşa ceva. Atunci când se vede indolenţă, atitudine ostilă asupra clubului, asupra suporterilor, asupra mediului din teren, da, le poţi transmite anumite mesaje, dar de bun simţ – nişte mesaje care să-i trezească la realitate.

Dar, în momentul de faţă, nu este cazul. Aceasta este valoarea noastră, ne-o asumăm, nu mai căutăm acum motivele, de ce ne aflăm în această situaţie… acest corp tehnic a fost capabil de a le transmite acel tonus şi faptul de a fi prezenţi, de a fi pe teren, de a fi conectaţi la joc. Aşadar, vom aştepta rezultate mult mai bune de la aceşti toţi jucători”, a declarat Ovidiu Cuc, preşedintele executiv al Politehnicii.

Ultimele două achiziţii ale echipei timişorene, fundaşul Angelos Karatasios şi atacantul Fatjon Celani, vor fi eligibili începând cu acest joc.

„Mai avem doi jucători pe care domnul profesor i-a integrat în echipă, sperăm să ne dea un plus şi cu toate aceste avantaje să supărăm echipa Metaloglobus”, a precizat Cuc.

„Cele trei puncte sunt vitale, am zis să nu mai avem o presiune aşa mare asupra jucătorilor, ei să-şi facă treaba, cum au demonstrat că şi-o pot face în ultimele patru meciuri. Ultima înfrângere, nu a fost un meci foarte foarte bun. Am avut o singură ocazie, puteam câştiga meciul, eu cred că un egal era onorabil pentru meciul pe care l-am văzut… În celelalte meciuri echipa a arătat o atitudine, o poziţie foarte pozitivă”, a conchis preşedintele grupării alb-violete.

„O întâlnim pe Metaloglobus, o echipă care la începutul campionatului avea obiectiv clasarea în play-off, drept dovadă şi-au adus şi jucători pentru acest obiectiv în vară. Au avut nişte rezultate negative la începutul campionatului, în ultimele meciuri sunt în revenire de formă şi au legat victorii, sunt pe un trend ascendent şi probabil şi cu un moral bun. Sunt o echipă care are în componenţă jucători experimentaţi, foarte buni de Liga 2. Jucători care joacă de mulţi ani împreună. O echipă sudată.

Şi va fi un meci foarte dificil. Sperăm să câştigăm acest meci. Jucătorii să aibă reacţie după golul primit în minutul 90+1 de la Ripensia. Vrând nevrând te afectează şi emoţional când ei un gol la ultimele faze ale meciului. Era şi acea presiune, un meci între două concitadine şi tot timpul se depăşesc limitele fairplay-ului şi, eu ştiu, ale limbajului. Dar am încercat să îi remontez mental şi să şteargă cu buretele ultima evoluţie şi să dea totul în meciul cu Metaloglobus”, a spus şi Octavian Benga, antrenorul principal al Politehnicii.

Pe lângă golul primit târziu, jucătorii au fost afectaţi şi de reproşurile suporterilor. „Am avut mai multe misiuni. Am avut discuţii, clar, despre aceste două lucruri, am încercat să-i remontez, pentru că au fost foarte afectaţi. Şi de golul primit şi de, eu ştiu, acuzele aduse. Nu este uşor nici pentru ei. Şi noi în ultimele meciuri am avut o creştere. Dacă se termina egal, era al patrulea, dar nu era o înfrângere, eram şi noi pe un trend ascendent, a venit ca un ciocan acel gol – încerc să-i remontez şi sper şi cred că am reuşit. Vom vedea sâmbătă. De aceea fac şi un apel la oamenii care vin la meci – la suporteri – la suporterii adevăraţi, să susţină echipa. Trebuie să mergem până la capăt. Aceasta e şi deviza clubului: Să nu cedăm, învingătorii nu cedează niciodată! Trebuie să luptăm până la capăt, chiar dacă situaţia nu este roză”, a subliniat Octavian Benga.

Tehnicianul alb-violeţilor cere mai mult respect pentru Politehnica Timişoara: „Situaţia în mai multe planuri nu e ok. Încercăm să nu ne plângem, să trecem peste, încercăm să găsim soluţii, lucruri care să ne scoată din negativismul care ne înconjoară. În ultimul timp am fost mirat şi aşa, din jurul nostru, nu neapărat din cadrul clubului sau din lotul nostru.

Mulţi nu prea înţeleg ce înseamnă brandul Poli, şi a fost dat la o parte, este un lucru ciudat. Pentru că Poli este un nume foarte important şi cred că ar merita mai mult respect, atât pe plan local, cât şi naţional. Mă refer concret la faptul faptul că Poli ar trebui ajutată, de oamenii din oraş, pentru că Poli are nevoie de multe lucruri. Poate şi din ţară, pentru că e o echipă fanion, cu nume în fotbalul românesc şi ar trebui respectată. Din mai multe puncte de vedere – al bazelor sportive. Şi al arbitrajelor. Nu cred că am cerut noi vreodată să fim ajutaţi de arbitri, înţeleg greşelile, dar nu trebuie să fie sub o formă continuată. De multe ori atitudinea şi maniera este clară şi este păcat!

Repet, greşelile le înţeleg, dar sunt multe faze simple şi, de exemplu, la meciul cu Slobozia s-au făcut greşeli şi de-o parte şi de cealalta. Dar maniera nu poţi să o înţelegi. Când este doar într-un anumit sens sau se încearcă chestii… Se întâmplă o dată, dar tot timpul suntem aşa hărţuiţi sau chinuţi sau nu suntem lăsaţi să ne ridicăm. Aşa, o observaţie. Şi la meciul cu Ripensia, ultimele 15 minute – nu neapărat datorită acestor lucruri – dar cei de la Ripensia au fost şi aduşi peste noi aşa, cu lovituri libere, cu faulturi. La faza premergătoare golului a fost un fault la jucătorul nostru în posesie şi nu s-a dat. Fault clar”.

Din lotul echipei timişorene, faţă de ultima partidă, Cosmin Bîrnoi este incert după ce a fost călcat pe picior la meciul cu Ripensia.

„Cred că este un moment dificil pentru toată lumea. Muncim în fiecare zi ca să fim mai buni şi lucrăm pentru a câştiga. E timpul să facem puncte şi sunt sigur că dacă începem să facem puncte, starea noastră mentală se poate schimba şi avem nevoie doar de o victorie. Cred că nivelul e bun în Liga 2, intensitatea e bună şi partea fizică, am văzut mulţi fundaşi centrali foarte înalţi şi simţi diferenţa.

Am jucat în Serie C Italia şi, da, poate calitatea e mai bună acolo, dar intensitatea, partea fizică, o simt, e o diferenţă aici, e mai fizic jocul în România, dar cred că e un nivel bun. Jucăm de fiecare dată mai bine, ca să câştigăm jocul, acesta e primul lucru important pentru noi. Cred că ne-am schimbat din punct de vedere mental în ultima perioadă şi nu meritam, de exemplu sâmbăta trecută, acel rezultat. Pe teren am alergat, ne-am luptat, am avut oportunitatea de a marca şi a face puncte, dar în acest moment poate suntem puţin ghinionişti şi trebuie doar să muncim şi să câştigăm”, a spus şi fundaşul italian Gabriele Germinio.