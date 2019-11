„Dreptate pentru Cătălin”: Prietenii şi familia şoferului acuzat că a omorât cu TIR-ul doi consăteni cer eliberarea lui şi susţin că e nevinovat

Tribunalul Bihor este pus într-o situaţie inedită, de a emite o hotărâre sub presiunea unor manifestări publice, în cazul controversat al şoferului de TIR de 24 de ani, Cătălin Florin Paşcalău, din Telechiu, acuzat de procurori că, săptămâna trecută, marţi, a trecut cu autotrenul peste doi consăteni, omorându-i.

De la producerea accidentului, site-urile şi reţelele sociale s-au umplut cu mesaje care susţin cauza şoferului de TIR, spunând că acesta nu ar fi vinovat de producerea tragediei, ori fiindcă nu avea cum să-i vadă pe consătenii tolăniţi în iarbă, ori că, pur şi simplu nici nu i-ar fi atins. O cameră de luat vederi a Primăriei Ţeţchea a surprins momentul tragediei, dar fiind noapte, filmul trebuie analizat cu mare atenţie.

„Ceea ce autoritatile refuza sa vada, vedem noi, oamenii de rand!! Pe fundal se vede clar cand Catalin face manevra si o silueta aflata langa camion este in picioare si se mişca!! Oameni buni, cu totii am vizionat zilele astea de sute de ori inregistrarile, pozele si toate materialele pe care am reusit sa le obtinem pentru a ne convinge ca omul este nevinovat. Si totusi, cineva greseste grav in acest caz, iar victima a incompetentei ramane colegul nostru”, a scris pe Facebook un utilizator ce se recomandă Ilie Matei-„Omul soselelor”, părerea fiind împărtăşită de mai mulţi internauţi.

Părinţii şoferului i-au luat apărarea încă de la început, spunând că fiul lor nu ar fi avut cum să producă tragedia. „Nu-i maşina lovită, nimic, stânga, dreapta, nimic, absolut. Nu a avut viteză… cât să zic? 5 la oră, cât să fi avută viteza? Îi vedea oricum la faruri”, a declarat Mihai Paşcalău la ProTV. „Ori or fost beţi, ceva i-o lovit, cineva, sau i-a adus cineva, i-a aruncat acolo, aşa ceva nu se poate”, a spus, la rândul ei, mama tânărului, Florica Paşcalău.

Continuarea pe ebihoreanul.ro

Foto: Facebook