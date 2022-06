Două comune din Timiș vor fi racordate la rețeaua de gaz, prin Programul Anghel Saligny

Aproximativ 2.000 de gospodării din localitățile Becicherecu Mic și Dudeștii Noi, din județul Timiș, vor fi racordate la gaz, după ce localitățile au obținut finanțare prin Programul Național „Anghel Saligny”.

Cele două comune sunt singurele din Banat înscrise pe lista cu primele proiecte aprobate pentru înființarea unui sistem de distribuție a gazelor naturale prin programul guvernamental amintit.

În Becicherecu Mic, de exemplu, demersurile pentru racordarea locuințelor la gaz au fost demarate încă din 2014, spune primarul Raimond Ovidiu Rusu.

“Am realizat că în jurul nostru Șandra, Satchinez, Sânansdrei, de Timișoara nu mai vorbim, Săcălazul și altele, toate aveau gaz, doar noi am rămas fără gaz și atunci am făcut această asociere.

Am făcut o asociație de dezvoltare intercomunitară cu Dudeștii Noi și toată procedura a durat vreo 4 ani de zile până am obținut cota de gaz, până am concesionat și între timp a apărut această posibilitate, pentru că niciuna dintre comune nu avea posibilitatea să asigure cofinanțare de una singură pentru acest demers”, spune primarul Raimond Ovidiu Rusu.

Proiectul este estimat la aproape 32 de milioane de lei. Primarul Raimond Ovidiu Rusu crede însă că valoarea va trebui reactualizată cu cel puțin 20 la sută pentru că, de la depunerea proiectului până în prezent, valoarea materialelor a crescut, conform radiotimisoara.ro.