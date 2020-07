Două cazuri de COVID-19 la Spitalul Județean din Timișoara

Două cazuri de coronavirus au fost confirmate în rândul angajaților Spitalului Județean din Timișoara. Este vorba despre un brancardier și o laborantă, care au luat virusul din familie. Managerul Raul Pătrașcu spune că niciun alt angajat nu a fost confirmat pozitiv în urma anchetelor epidemiologice.

“Ea nu a luat virusul din spital, ci din afara spitalului. Nici nu mai fusese foarte mult pe la spital. Am testat tot personalul cu care a intrat în contact, inclusiv tot laboratorul clinic și nu am găsit nicio altă persoană pozitivă. Aceste două cazuri s-au întâmplat după o contaminare luată chiar de acasă, de la soț, respectiv soție. Brancardierul are o soție care lucrează la o societate comercială din județul Timiș unde este un focar extins”, spune Raul Pătrașcu.

Laboranta este din Recaș și face parte din comunitate penticostală, unde și un farmacist a fost astăzi confirmat pozitiv, spune primarul Teodor Pavel, care precizează că enoriași au avut în ultima vreme mai multe adunări numeroase.

“Cele două cazuri provin de la o biserică penticostală la care participă un număr foarte mare de membri. Știu că după ridicarea stării de urgență s-au întâlnit în mod regulat și sigur că acolo o să ne concentrăm atenția. Chiar acum câteva minute am aflat despre al doilea caz, ea deocamdată este internată la Spitalul de la stadionul CFR, am înțeles că în cursul zilei de luni o să interneze, să ne interesăm cum o să procedeze mai ales că face parte dintr-o familie de 12 membri și nu știu dacă au posibilități să fie izolată acasă dar oricum o să ne interesăm și o să luăm cele mai bune măsuri”, spune primarul Teodor Pavel.

Primarul din Recaş a mai spus că va cere pastorului bisericii să întrerupă adunările religioase cu enoriaşii.

radiotimisoara