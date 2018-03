Domnului profesor, cu drag

Se spune că omul sfinţeşte locul. Este cazul şi profesorului de matematică Petru Simonescu din comuna Margina, unde predă în din 1982, de când a primit repartiţie. La început nici nu s-a gândit să rămână în zonă. Spera să prindă un post la Lugoj sau la Timişoara. Soarta a făcut ca dascălul de matematică să rămână în comună şi să se ataşeze de elevii săi.

Fiind un mare iubitor de sport – în liceu a practicat volei, tenis şi fotbal – iar la facultate baschet -, acum antrenează echipa de fete a şcoalii care va participa la faza zonală a competiţiei de baschet. „Mi-a plăcut sportul de când eram mic, însă la fel de mult am fost atras şi de matematică. Am renunţat la sport în clasa a XI-a, când am participat la olimpiada de matematică, la faza naţională”, spune Petru Simonescu.

Dascălul s-a gândit să pună, în şcoală, bazele unor echipe de fete care să joace baschet. Primele formaţii le-a înfiinţat în 1987 şi a participat cu acestea, timp de patru-cinci ani la turnee naţionale. După o pauză de câţiva ani survenită după Revoluţiei, în anul 2013 a înfiinţat din nou echipa de baschet fete a şcolii, numită BC Logic.

„Dacă am eleve bune la învăţătură, cu siguranţă că sunt dornice să facă sport. E o pauză binemeritată”, a precizat domnul profesor. În şcoala de la Margina se face carte. În urmă cu câţiva ani dascălul de matematică a avut un elev care a participat la olimpiada naţională de matematică şi care, în prezent, munceşte în SUA, lucând la Microsoft.

Problema antrenorului Petre Simonescu este legată de lipsa unui spaţiu adecvat pentru antrenament. Copiii se pregătesc într-o sală de clasă, un spaţiu impropriu, iar în zona de blocuri a localităţii pentru ca fetele să se poată antrena cât de cât, a fost instalat un panou pentru aruncarea la coş.