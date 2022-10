Dominic Fritz: ”Așa arată noua parcare din zona Clăbucet”

Circa o sută de locuri de parcare din zona Clăbucet au luat locul fostelor garaje, spune Dominic Fritz, primarul Timișoarei.

Atenție, spune edilul, se acordă și spațiilor verzi. Urmează să se planteze 25 de arbori, iar pentru locurile de parcare s-au folosit dale care să permită creșterea ierbii.

”Așa arată noua parcare din zona Clăbucet.

Este un concept pe care l-am testat anul trecut: locuri de parcare, dar și alveole cu spații verzi, iluminat public și accese pietonale pentru cvartalul de blocuri. Și pentru prima dată, parcare pentru biciclete.

Sunt circa 100 de locuri de parcare nou amenajate pe locul fostelor baterii de garaje dezafectate.

În această toamnă urmează să plantăm 25 de arbori de mari dimensiuni în alveolele deja pregătite.

Am folosit dale care să permită înierbarea locurilor de parcare și am pregătit o platformă pentru pubele de deșeuri.

Reamenajarea a fost gândită de echipa de tineri arhitecți pe care am înființat-o la începutul acestui an, când am transformat Timpark în serviciu public și aduce o viziune modernă pentru spațiul public, până acum sufocat de mașini”, transmite Fritz.