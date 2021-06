Directorul unui liceu din Timiș și-a trimis secretara să îl reprezinte la conferința ISJTM pentru organizarea Bacalaureatului. UPDATE: Explicațiile directorului și ale reprezentatului inspectoratului

Cu acest prilej (sau și de această dată), s-a constat că unii dintre reprezentanții unităților de învățământ nu sunt atenți la ceea ce se discută, având alte preocupări, sau că pur și simplu nu participă.

Un astfel de episod a fost surprins, din întâmplare, și în cadrul acestei conferințe, în momentul în care organizatorii încercau să depisteze sursa microfoniei care împiedica buna desfășurare a conferinței, cauzate de lăsarea deschisă a unuia dintre microfoane.

Așa s-a aflat că directorul Liceului Tehnologic „Cristofor Nako” din Sânnicolau Mare, Oana Cioban, nu era prezentă, trimițând-o în locul ei pe… secretara unității școlare.

Chemată fiind, între timp, de una dintre angajatele liceului, la solicitarea inspectorului școlar general Marin Popescu, directoarea și-a motivat absența spunând că a avut alte treburi de rezolvat.

Neținând cont de faptul că are camera deschisă, directoarea a continuat cu aceeași nonșalanță să ignore discuțiile din cadrul conferinței, fiind angrenată în alte convorbiri cu persoanele aflate în aceeași încăpere și distrasă de anumite înscrisuri pe care le avea în preajmă, pe care arunca câte un ochi din când în când, și nota câte ceva pe ele.

Nu știm dacă această decizie, de a o numi în locul său pe secretara liceului, este una singulară sau o practică constantă a directorului unității de învățământ, însă uitându-ne peste palmaresul școlii, se poate observa că nu prea are cu ce se mândri.

De exemplu, rata de promovabilitate a elevilor la examenul de Bacalaureat este, de ani buni, mică spre… deloc. Anul trecut, procentul a fost de 10,53 la sută, iar în 2018, zero.

Dincolo de acest incident, de menționat este faptul că președinții, vicepreședinții și profesorii care vor face parte din comisiile de examen și de evaluare au fost aleși prin tragere la sorți, prin intermediul unui soft, fiind anunțați ulterior în cadrul conferinței, atât pentru luarea la cunoștință, cât și verificarea datelor lor de identificare (nume, specializare, unitate de învățământ din care provine etc.).

La nivelul județului Timiș, vor funcționa 32 de centre de examen și trei de evaluare.

La centrele zonale de evaluare vor fi trimise, spre corectare, lucrările din alt județ, luni, după încheierea probei scrise la limba și literatura română.

UPDATE: Explicațiile directorului și ale reprezentatului inspectoratului

Deranjată de faptul că incidentul în care a fost implicată a fost mediatizat, directoarea Liceului Tehnologic ”Cristofor Nako” din Sânnicolau Mare a solicitat prezentarea punctului său de vedere față de cele întâmplate, ținând să precizeze că absența de la conferințele organizate de inspectorat nu este o obișnuință, acesta fiind un context situațional.

Oana Cioban a explicat că în momentul începerii conferinței inspectoratului cu directorii unităților de învățământ, nu era plecată din unitate, prin urmare nu și-a delegat secretara să participe la ședință în locul său decât pentru câteva minute, pentru a-i arăta inspectorului școlar Dan Băcilă, sosit în instituție pentru a verifica, conform procedurii, modul în care este pregătită instituția, respectiv clasele, în vederea bunei desfășurări a examenului de Bacalaureat. Când s-a auzit chemată de secretară, pentru că inspectorul școlar general îi solicita prezența la conferință, s-a întors cât a putut de repede în sală. ”Azi-dimineață eram în școală cu reprezentantul inspectoratului școlar, care îmi controla clasele, cât sunt de bine pregătite.

Știa de conferință, dar, neîncepând la ora anunțată, mi-a cerut să-i arăt cum am pregătit clasele. A trebuit să merg cu dumnealui prin școală…”, a explicat Oana Cioban. Cât despre faptul că nu a fost atentă în timpul conferinței, fiind distrasă de alte activități, directoarea și-a motivat atitudinea spunând că purta un dialog cu inspectorul de față și că își lua notițe despre componența comisiilor prezentate în cadrul conferinței. ”În sală eram cu domnul inspector, care îmi cerea detalii despre ce să scrie în fișe… Și eu scriam ce profesori trebuie să urmăresc în ședință, evaluatori, asistenți… Exact asta îmi notam ”, a adăugat directoarea.

Contactat telefonic, inspectorul Dan Băcilă a afirmat că situația nu a fost relatată corespunzător în presă, deși anumite detalii dezvăluite nu s-au sincronizat întru totul cu afirmațiile directorului.

”La ora 9 eram în Sânnicolau Mare, am vizita un liceu care urmează să organizeze examenul de Bacalaureat, iar în jur de ora 10 m-am deplasat spre al doilea, Cristofor Nako. Pentru că a fost furtună ieri seară la Sânnicolau, toată împrejmuirea școlii era plină de crengi, de frunze, de păsări moarte… Erau deja trei oameni care măturau în exterior, în interiorul școlii erau două secretare, contabila, administratorul, trei îngrijitoare, cred că am văzut și doi informaticieni și încă un cadrul didactic.

Era foarte multă lume…

Doamna director circula pe acolo, secretariatul era deschis, unde era pregătită intrarea dumneaei în ședință. Pentru că am înțeles că nu s-a intrat la fix din câteva probleme tehnice, am vizitat parterul și doamna director, pentru că nu a început ședința, îmi zice <<haideți să vă arăt și etajul>>. Am urcat la etaj, am vizitat cele trei săli de concurs pregătite, am discutat câteva lucruri și ne pregăteam să coborâm. Doamna secretară, în timpul acela, de la parter a anunțat-o pe doamna director că trebuie să vină în sală, pentru că este chemată de domnul inspector școlar general. Am coborât împreună, ne-am îndreptat spre monitor. Se auzea un ecou, voci neclare… S-a înțeles doar când s-a spus <<stingeți microfonul>>.

Doamna director a oprit microfnul și după aceea nu am mai fost atent. Eu am luat loc pe scaun și am discutat cu secretarele și cu informaticiana și cam asta s-a petrecut… Cred că am plecat în jur de 11,30 din școală, iar doamna director a rămas pe scaun. Consider că a fost o neînțelegere a contextului”, a declarat inspectorul școlar Dan Băcilă.