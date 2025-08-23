Despre bullying și identitate, la Casa Artelor din Timișoara

Luni, 25, respectiv marți, 26 august, Casa Artelor (strada Episcop Augustin Pacha 8, Timișoara) va găzdui, cu începere de la ora 17, câte o reprezentație cu „Bullied. Dialog între povestea mea și a ta” – performance documentar despre bullying și identitate, după „Bullied. Tragedii ordinare” de Yann Veburgh, în traducerea lui Florin Caracala.

Regia și coordonarea proiectului îi aparţin lui Daniel Săvescu, scenografia este semnată de Ștefana Derveș, iar din distribuţie fac parte Paula Munteanu, Mikail Jahed, Mario Pristavu şi Răzvan Omotă. Cu intrare liberă, cele două evenimente încep la ora 17, pentru ca, la ora 18, publicul să fie invitat la spectacolul-lectură.

„Împreună sprijinim Mireasă pentru autism, Asociația All 4 You Child și Asociația Little People România, iar la fiecare reprezentație publicul poate face donații în urnele special amenajate sau online: Mireasă pentru autism – IBAN: RO68 RNCB 0844 1594 5644 0001 (BCR) şi Little People – thelittlepeople.ro/doneaza Evenimentul include o lectură performativă a textului, o expoziție de mărturii reale, anonime, realizate în perioada documentării, o expoziție de artă inspirată din temele proiectului şi o discuție cu publicul.

Ne dorim sa creăm un spațiu sigur și confidențial în care oricine se regăsește în temele proiectului să poată împărtăși anonim povestea sa. Contact: [email protected].

Parteneri ne sunt Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, FITT – Fundația Județeană pentru Tineret Timiș, Mostra Space şi Tranziţie: Călătoria Eroului, proiect realizat de Asociația Macaia / Plastic Art Performance Collective.

Această creație artistică a fost realizată printr-o finanțare Energie! Burse de creație, acordată de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte.

Creația nu reprezintă în mod necesar poziția Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, iar acesta nu este responsabil de conținutul ei sau de modul în care poate fi folosită, ” au transmis organizatorii.