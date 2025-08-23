Rogobete: Voi aproba includerea Spitalului Județean Deva în programele pentru pacienții critici

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va aproba includerea Spitalului Județean Deva în programele naționale pentru pacienții critici. Anunțul a fost făcut în timpul în timpul unei vizite în județul Hunedoara.

Ministrul Sănătății a vizitat Spitalul Județean de Urgență din Deva.

„Astăzi, la Hunedoara, am văzut cum sănătatea începe să însemne mai mult decât clădiri reparate din când în când. Spitalele devin locuri unde pacienții găsesc încredere, iar medicii găsesc condiții moderne pentru a-și face meseria cu demnitate.

La Spitalul Județean de Urgență Deva am regăsit un exemplu de bună practică: curățenie, implicare și pacienți care simt că primesc îngrijirea pe care o merită.

Provocări există – mai ales lipsa de personal – dar cred că investițiile, condițiile moderne și salariile comparabile cu cele europene îi pot convinge pe medici și asistente să rămână aici, alături de comunitate”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

Potrivit ministrului, peste 800 de milioane de lei reprezintă investițiile din spitalele din județul Hunedoara. Cu banii menționați au fost făcute numeroase modernizări.

„Modernizarea ambulatoriului integrat și extinderea serviciilor. Extinderea și dotarea secției ATI pentru nou-născuți. Digitalizarea infrastructurii medicale. Un laborator complex de imagistică cu echipamente de ultima generație. Unul dintre cele mai performante mamografe din țară. Dotarea secției ATI de la Hunedoara cu fonduri europene.

Cea mai importantă schimbare se vede în viața pacienților: astăzi, la Deva se montează stenturi și se tratează cazuri complexe de cardiologie, chirurgie oncologică din sfera ginecologiei, pediatrie și chirurgie.

În urma discuțiilor cu echipa medicală și cu Președintele Consiliului Județean, Laurențiu Nistor, am decis să extindem aceste servicii și pentru pacienții cu AVC”, a mai arătat ministrul Alexandru Rogobete.

„Voi aproba includerea Spitalului Județean Deva în programele naționale pentru pacienții critici – atât în cardiologie, cât și pentru tromboliza în AVC. În viitorul apropiat, aici se vor face și trombectomii, iar pacienții cu AVC vor avea o șansǎ realǎ la viațǎ.

Un obiectiv pe care mi-l asum este înlocuirea treptată a aparaturii ATI, astfel încât pacienții în stare critică să fie tratați cu tehnologie de ultimă generație. Ministerul Sănătății va susține direct aceste investiții”, a precizat Rogobete, potrivit Mediafax.

Sursa foto: Alexandru Rogobete/Facebook