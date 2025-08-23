România vinde cele mai scumpe banane din UE

România se află în fruntea clasamentului european la prețul bananelor importate, kilogramul achiziționat angro fiind dublu față de cel din Letonia, țara cu cele mai mici prețuri din UE. Datele Comisiei Europene, analizate de Economica, arată că prețul mediu al bananelor din America Latină și Caraibe ajunse în România a fost de 158 de euro la suta de kilograme, cel mai ridicat din Uniunea Europeană.

Creșterea prețurilor este semnificativă: față de perioada similară a anului trecut, prețul angro a urcat cu 33,8%, iar fluctuațiile săptămânale sunt considerabile. Spre exemplu, la finalul lunii mai 2025, retailerii români au cumpărat bananele cu peste 160 de euro suta de kilograme, iar la începutul lunii prețul era de 177 de euro. La începutul lui martie, prețul mediu angro era de 181 de euro, scrie Economica, citată de oradesibiu.ro.

În contrast, cele mai ieftine banane sunt comercializate în Letonia (76 euro suta de kilograme), iar în Cehia prețul mediu angro este de 96 de euro.

În Europa, peste 76% dintre banane sunt importate din America Latină, 12,5% din țările ACP (Africa, Caraibe și Pacific), iar restul provin din state europene precum Grecia, Spania și Martinica (Franța).

Bananele produse în Europa au prețuri mai variabile: în perioada ianuarie – aprilie 2025, media era de 120 euro suta de kilograme, cu 70 euro în Cipru, 76 euro în Guadeloupe și 83 euro în Martinica.

Cele mai scumpe banane europene provin din Portugalia, costând 164 euro suta de kilograme. În intervalul ianuarie – decembrie, prețurile pornesc de la 46 euro în Cipru și ajung la 126 euro în Portugalia.

În 2024, Europa a cheltuit 4,1 miliarde de euro pe banane, importând 5,9 milioane de tone, dintre care 4,5 milioane din America Latină, 750.000 din țările ACP și restul din alte state.