Deschideţi larg poarta colindătorilor! Oferiţi, din ce aveţi, celor lipsiţi! Dialog cu Marius Bodea, interpret de folclor

– Când ne-am cunoscut, uite că au trecut câţiva ani, ţi-am promis, determinat de o întâmplare nefastă, că la fiecare moment important în evoluţia ta am să-ţi stau aproape. Şi mă ţin de cuvânt. Între timp, şi e un lucru benefic, ai absolvit facultatea şi ai izbutit să lucrezi unde ţi-ai dorit. Şi nici activitatea de interpret nu o neglijezi. Un moment oportun să te caut.

– Cum ştiţi, de altfel, am ţinut foarte mult să lucrez în învăţământ şi, dacă se poate, aici, acasă. Cu şansă, am fost sprijinit, în prezent sunt cadru didactic la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Constantin Păunescu din Recaş. Totodată, mai am câteva ore de muzică la liceu, plata cu ora, ceea ce, trebuie să recunosc, îmi face o reală plăcere.

– Ce ai mai adăugat la repertoriu?

– Am trei piese noi, au fost difuzate şi la Radio Timişoara. La una dintre ele nu am făcut, încă, videoclipul. Ştiţi cum este, nu toate ies cum doreşti.

– Ştiu cât de greu este drumul spre scenă. Ai spectacole?

– Nu pe cât mi-aş dori, chiar s-au rărit un pic în ultima perioadă. În vară am fost în Serbia, la Vârşeţ, o săptămână, unde am cântat în trei spectacole, la românii de aici. A fost o atmosferă cu totul specială. Fiind însoţiţi şi de o formaţie de dansuri, am jucat şi eu. La Reşiţa am fost prins în spectacolul Tezaur folcloric bănăţean. Cert este că îmi doresc mai mult. Am avut, recent, o propunere de colaborare permanentă cu un ansamblu, dar nu am putut accepta o condiţie. Am spus, eu sunt angajat şi nu am vrut să renunţ la acest loc de muncă, aici, acasă, cum mi-am dorit.

– Noul an poate îţi va aduce mai multe şanse.

– Aşa ar fi de aşteptat, însă dacă nu te propune nimeni, e mai greu. Îmi doresc, desigur, poate şi eu ar trebui să mă zbat mai mult, cum se zice. Evenimentele, şi aici vorbesc despre rugi, momente private, îţi folosesc, categoric, dar apariţia pe o scenă, însoţit de orchestră, de public, rămâne adevărata miză.

– Eşti implicat, cumva, în desfăşurarea unor activităţi în această perioadă a sărbătorilor de iarnă?

– Da.

– Cum?

– La liceu mă ocupă de un grup de colindători. Mergem la un cămin de bătrâni din Timişoara. Cu elevii dintr-o altă clasă, a V-a A, ducem pachete la câteva familii nevoiaşe din Recaş şi vom colinda, să le facem o bucurie. De asemenea, cu părintele Liviu Bugariu, de la biserica ortodoxă, cu un grup de tineri merge în comunitate.

– Îţi propun să încheiem cu o urare!

– Aşa se cuvine, însă adăuga şi un îndemn. Să aveţi sărbători în tihnă, cu sănătate, oferiţi, din ce aveţi, celor lipsiţi. Îndemnul este să deschideţi larg poarta colindătorilor, ei ne aduc în urările lor, dincolo de gândul bun, tot ce ne dorim, mărturisit ori nu, în fiecare zi. La mulţi ani!