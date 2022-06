”Demersurile noastre au fost exploatate politic de cei care au folosit banii publici pentru a plăti lăutari la propriile chefuri de partid”. Primarul Lugojului oferă detalii referitoare la deciziile luate în ultima ședință de consiliu local

Primarul Lugojului, Claudiu Buciu, a emis un comunicat de presă explicând hotărârile luate în ședința de consiliul local de ieri, când s-a decis desființarea unor structuri din domeniul culturii.

”Privitor la Hotărârile luate în ședința Consiliului Local al Municipiului Lugoj din data de 27 iunie 2022 raportat la noua Organigramă și la desființarea anumitor structuri funcționale din domeniul culturii

Constat cu stupoare că demersurile noastre au fost exploatate politic de cei care au folosit banii publici pentru a plăti lăutari la propriile chefuri de partid.

Cei care citesc doar titlurile au făcut afirmații de genul: ”act criminal”, ”demolarea culturii”, ”dezastru”, ”abuz și nerespectarea valorilor liberale”.

Paleta politică deranjată are, din păcate pentru noi toți, toate culorile, dar are și aceeași lacună: ignoranța. De 30 de ani ne zbatem între politică și hoție, uitând de ceea ce trebuie făcut cu adevărat, dovada fiind situația în care am ajuns.

Nu ne interesează ce nevoi reale au semenii noștri, ci doar ce ne omoară ”adversarul politic” (pentru că, îngust, doar așa ne privim între noi) sau ce (judecat cu aceeași minte îngustă) ne aduce un vot în plus…

Ce s-a întâmplat, din punct de vedere administrativ?

La propunerea mea, Consiliul Local a votat (cu două treimi pentru unele proiecte) pentru:

1. Desființarea Casei de Cultură a Municipiului Lugoj;

2. Desființarea Școlii Populare de Arte;

3. Desființarea Galeriei de Arte;

4. Desființarea Serviciului Public de Administrare a Cinematografului și a Bazelor de Agrement;

5. Modificarea Organigramei și preluarea activităților instituțiilor enumerate mai sus.

La momentul desființării acestor instituții s-a decis, prin aprobarea noii Organigrame, înființarea Direcției Comunicare, Cultură și Evenimente, în cadrul Primăriei Municipiului Lugoj, structură care prevede 48 de posturi nou create. În prezent, toate instituțiile desființate au 16 angajați.

O parte din angajații instituțiilor desființate (în special personalul tehnic) a fost deja preluat în cadrul aparatului propriu al Primăriei încă de anul trecut, ori va fi preluat ca urmare a aprobării acestei noi Organigrame.

Așadar, am desființat niște structuri și am înființat o altă structură care prevede preluarea majorității personalului din vechile structuri, dar și angajarea unui număr net superior de persoane care să se ocupe de activitățile culturale.

Cu privire la fiecare instituție în parte, consider necesar să aduc anumite clarificări:

– Casa de Cultură este instituția prin care fosta administrație a plătit lăutarii care au cântat la chefurile de partid.

Camera de Conturi Timiș a constatat aceste fapte și a dispus restituirea sumelor, lucru care s-a și întâmplat.

Casa de Cultură are angajați care și-au dus mobilierul de la serviciu acasă de mai bine de 10 ani, iar la sesizarea noastră, l-au returnat motivând că l-au avut în comodat (nescris)…

Poate cineva consideră că acești indivizi pot fi responsabili de cultura unei comunități? Vor fi preluați toți angajații Casei de Cultură, mai puțin personalul administrativ, cel care a făcut posibile situațiile arătate mai sus.

– Școala Populară de Arte funcționează ilegal de după Revoluție. Conform legislației în vigoare, se prevede posibilitatea funcționării unor astfel de instituții, doar în subordinea Consiliilor Județene.

Pe de altă parte, niciodată, această școală nu a deținut vreo autorizație de funcționare sau vreo acreditare din partea Ministerului Educației sau a altor instituții abilitate.

Tot astfel, în cadrul acestei școli, nu s-a predat niciodată după curricula oficial aprobată a Ministerului Educației, pentru nicio disciplină, niciun ”cadru didactic” neavând nicio autorizare legal valabilă să predea.

Au mințit copiii și părinții, folosind diletanți care, practic, și-au bătut joc de actul de educație, toate acestea cu concursul tuturor autorităților care au finanțat sau care ar fi putut controla dacă aceste activități se desfășoară legal sau nu.

Menționez deasemenea faptul că această instituție nu are nicio activitate relevantă de mai mult de cinci ani, neavând nici cadre didactice angajate.

– Galeria de Artă este închisă de 12 ani și are un singur angajat. În prezent sediul Galeriei de Artă este în curs de renovare, lucrările urmând să se finalizeze în luna august, lună în care va fi și redeschisă publicului.

Sediul Galeriei va fi dat în administrare Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Lugoj.

– Serviciul Public de Administrare a Cinematografului și a Bazelor de Agrement are în prezent în gestiune doar Cinematograful. SPA-ul a fost inaugurat de două ori de fosta administrație dar nu a fost deschis publicului niciodată… în schimb avea personal angajat.

Ștrandul a funcționat un sezon și jumătate, după care, problemele tehnice majore au făcut imposibilă redeschiderea acestuia.

Societatea (care a dat o garanție de 20 de ani lucrărilor) s-a desființat imediat după finalizarea acestora. În perioada în care a funcționat, ștrandul a produs pierderi de 1 milion de lei bugetului local.

Toți angajații care deservesc în prezent Cinematograful vor fi preluați de către noua Direcție din cadrul Primăriei, Cinematograful urmând să funcționeze în continuare.

Din punct de vedere politic, fiind guvernat de un optimism de neclintit, rămân surprins de reacțiile publice ale unor politicieni locali, dar și de reacția Ministrului Culturii.

Când știi că ai dansat la chefurile partidului pe muzica unor lăutari plătiți cu bună știință din bani publici, prin intermediul Casei de Cultură, cum poți veni să acuzi desființarea unei astfel de instituții?

Desigur, îți aperi lăutarii, pentru că îți place și nu știi să trăiești decât într-un mod de care încă unii dintre noi mai vrem să ne scăpăm.

Am obosit să fiu optimist și să cred că textele manelelor nu vor mai domina viața comunității noastre. N-am obosit însă să cred că există o mai mare parte a comunității care-și dorește altceva. Și nu am obosit să fac orice efort pentru a-i reprezenta pe cei care-și doresc altceva.

Mă minunez că un Ministru al Culturii pleacă urechea la colegii de partid care-l mint cu nerușinare și nu caută Adevărul.

Am adus (noi politicienii) Cultura Românească în acel hal în care, în mare parte, pentru a supraviețui, depinde de partide, de finanțarea decisă de oameni politici. Și atunci, așa zișii oameni de cultură, pupă poalele politicienilor, uitând că oamenii de cultură drepți au fost singura sursă a libertății și a democrației, în condiții mult mai vitrege decât cele actuale.

Cu privire la faptul că PNL Timiș, prin vocea Dlui Nica, președintele filialei, anunță că ia în calcul să mă suspende din calitatea de simplu membru al PNL, ori chiar să mă excludă, citind doar declarațiile dlui Dobra – Președintele PSD Lugoj, nu am de spus decât că nu mă surprinde.

Nu am contestat decizia PNL Timiș de a-mi retrage la un moment dat, pentru ”delict de opinie” funcția de Președinte al Filialei Lugoj, însă voi contesta o decizie prin care mi s-ar retrage calitatea de membru simplu de partid. Dreptul constituțional de a face parte dintr-un partid nu mi-l poate retrage nimeni pe nedrept.

În acest an, comunitatea noastră a avut onoarea să găzduiască un concert al Romanian Chamber Orchestra iar tot începând cu acest an, o dată la două săptămâni, vor concerta în Lugoj Filarmonica Banatul și Opera Națională Română din Timișoara. Finanțările pentru evenimente culturale de calitate asigurate din bugetul local s-au dublat anul acesta.

Însă toate acestea nu contează în analiza celor care au ales să apere incultura.

Contează și deranjează că rupem legătura dintre cultură și politică, contează și deranjează că încercăm să lăsăm oamenii de cultură să facă ce cred că este potrivit, iar nu ceea ce ne place nouă, politicienilor.

Am evitat să particip la majoritatea evenimentelor culturale organizate, tocmai pentru a nu mai lipi imaginea politicienilor de oamenii de cultură, tocmai pentru a nu mai promova modul josnic de a cerși voturi folosindu-ne de simpatism, lipindu-ne mereu de oamenii de cultură care încă mai atrag publicul.

Așa ne-am lipit (noi politicienii) de Biserică, de Armată și de alte instituții pentru a fura din încrederea pe care Românii încă o au în acestea, profanând domenii esențiale ale comunității.

Asta pentru că nimeni nu mai crede cu adevărat în noi, indiferent cum se numește partidul din care facem parte.

Consider că Lugojenii m-au votat pentru o schimbare radicală, pentru o reformă profundă. Orice cost electoral va trebui să suport, voi duce totul până la capăt pentru a lăsa în urmă măcar fundația de neclintit a unei comunități durabile din toate punctele de vedere”, a transmis Claudiu Buciu.

