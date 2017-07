Dan Voiculescu, PRIMA declaraţie după eliberarea din închisoare: Am trăit într-un acvariu. Mi-au fost furaţi trei ani din viaţă. Nu există niciun prejudiciul în dosarul „ICA”/ Ce a spus despre Traian Băsescu

Dan Voiculescu a declarat, marţi, imediat după eliberarea din închisoare, că a pierdut trei ani din viaţă şi pentru a supravieţui după gratii a stat mult cu ochii închişi şi şi-a creat propriul său acvariu.

Dan Voiculescu a declarat, marţi, imediat după eliberarea din închisoare, că a pierdut trei ani din viaţă şi pentru a supravieţui după gratii a stat mult cu ochii închişi şi şi-a creat propriul său acvariu.

”Indiferent de vorbe, mie mi-au fost furaţi trei ani din viaţă. Nu îmi mai dă nimeni aceşti ani, chiar dacă intră Băsescu la închisoare. Cât am stat în puşcărie am avut două sentimente deosebite. Primul era un sentiment de durere a pleoapelor- motivul e faptul că stăteam mult cu ochii închişi, stăteam mai mult de jumătate cu ochii închişi, mi-am creat un acvariu în care am reuşit să trăiesc. Al doilea e un sentiment greu de suportat pentru că 12 familii au avut de suferit din cauza mea”, a spus Dan Voiculescu după eliberare.

Voiculescu: Să ne teleportăm la Rahova şi în birou la Băsescu. Va fi o luptă pe viaţă şi pe moarte

Dan Voiculescu le-a propus jurnaliştilor, prezenţi la eliberarea sa, să închidă ochii şi să se teleporteze la Rahova şi în biroul lui Traian Băsescu, pentru a vedea care este cauza încarcerării lui, fostul senator precizând apoi că, de acum, „va fi o luptă pe viaţă şi pe moarte cu abuzurile”.

„Vă propun să închidem ochii ca să pot să continui. Eu am vrut prin telepatie să ne teleportăm la poartă la Rahova. Despre Rahova pot să vă spun că, indiferent de vorbe, mie mi-au fost furaţi trei ani din viaţă. Aceşi trei ani nu mi-i mai dă nimeni, chiar dacă intră Băsescu la închisoare, chiar dacă va plăti toată lumea pentru abuzurile făcute mie, aceşti trei ani nu mi-i mai dă nimeni”, a declarat Voiculescu, la ieşirea din Spitalul Universitar, după ce Administraţia Peniteciarelor a urmat procedura de punere a sa în libertate.

Ulterior, Voiculescu a cerut ca jurnaliştii să se „teleporteze” în biroul lui Traian Băsescu, care discută cu generalul Coldea şi judecătoarea Camelia Bogdan despre condamnarea sa.

„Acum vă rog să ne teleportăm din nou ca să vedem cauza pentru care eu am fost cel care a pierdut trei ani din viaţă. Vă propun să ne teleportăm la Băsescu în birou şi să auzim acolo cu toţii cum îi spunea Coldea lui „Mâine, luăm judecătorul X, mâine o băgăm pe Camelia Bogdan”, cum ştiau şi ziceau cu câteva zile înainte „O să îi dăm 10 ani”, cât de mult regreta Camelia Bogdan că nu putea să-mi dea 20 de ani, din cauza Codului Penal şi în felul acesta aflăm nu din gura mea, din gura lor, din gura lui Băsescu, cauza pentru care am pierdut trei ani din viaţă”, a explicat Voiculescu.

În final, omul de afaceri a afirmat că, de acum înainte, va fi „o luptă pe viaţă, pe moarte, pe puşcărie cu abuzurile”.

„Ultima etapă, ultima abordare a mea e legată de viitor. V-am rugat de trei ori să închidem ochii. Acum vă rog să ţinem ochii mari, mai ales dacă sunt albaştri, deschişi şi să ne uităm la Orizont. La Orizont, eu văd în continuare o luptă pe viaţă, pe moarte, pe puşcărie, pe orice risc cu abuzurile, cu abuzurile mai ales ale celor puternici împotriva celor care nu se pot apăra singuri, celor care au în ei dorinţa de a se apăra şi nu au puterea de a o face. Voi continua cu toate forţele mele, mai ales că determinarea mea e acum întărită de cei trei ani de puşcărie să lupt cu abuzurile”, a conchis Voiculescu.

Dan Voiculescu: Nu există niciun prejudiciul în dosarul „ICA”

Dan Voiculescu a declarat, marţi, după ce a fost eliberat condiţionat, că nu există un prejudiciu în dosarul ICA, iar decizia Curţii de Apel Bucureşti prin care s-a dispus recuperarea sumei cu care s-a fraudat bugetul de stat, respectiv de 60 de milioane de euro, va fi demontată.

„Nu este niciun prejudiciu acolo pentru că decizia 888 din 8 august 2014 va fi, de către justiţia română, demontată”, a spus Voiculescu.

Întrebat dacă va ataca decizia în instanţă, omul de afaceri a răspuns: „Este atacată deja”.

Prejudiciul estimat de instanţă în dosarul „ICA” este de 60 de milioane de euro.

Reprezentanţii DNA au afirmat, pe parcursul judecării cererii de liberare condiţionată, că Dan Voiculescu nu a plătit prejudiciul datorat statului şi nici cheltuielile judiciare, motiv pentru care el nu ar tebui pus în libertate.

În apărare, avocatul omului de afaceri a afirmat că vina în acest caz îi aparţine ANAF pentru că nu a pus în executare sentinţa judecătorilor. Mai mult, apărătorul lui Dan Voiculescu a precizat că el nu „mai are un leu disponibil, cu excepţia penisiei”, avâdn sechestru pe întreaga avere.

Omul de afaceri a ispăşit trei ani de închisoare, după ce a primit o condamnare de 10 ani în dosarul „ICA”. Voiculescu a fost eliberat condiţionat şi a ieşit de la Spitalul Universitar, acolo unde era internat de săptămâna trecută.

mediafax.ro