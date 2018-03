Cum faci fericite peste 100 de femei, cu doar 4.000 de lei

E forfotă mare într-o comună timişeană, unde peste o sută de femei se pregătesc de sărbătoare. Doamnele se îngrijesc atât de coafură, cât și de manichiură și ținută pentru singura zi din an în care vor fi în prim-plan.

La Peciu Nou, autoritățile locale organizează o masă festivă cu ocazia zilei de 8 martie la care sunt invitate doar reprezentantele sexului frumos ajunse la pensie. E o ocazie unică pentru acestea, mai ales că spre deosebire de rugă sau de vreo nuntă, doamnele trecute de 65 de ani nu vor avea concurența serioasă a tinerelor.

”Avem 35 de pensionare în Diniaș, 25 în Sânnartinu Sârbesc, iar restul până la 130 sunt din Peciu Nou. Pentru acest eveniment am alocat 4.000 de lei. Din acești bani vor fi cumpărate ghivece de flori pentru fiecare participantă și un tort. De asemenea, vom avea și un DJ care va antrena atmosfera și va pune șlagărele preferate ale doamnelor din comună.

Pentru că nu avem la dispoziție o sumă foarte mare – deși vom avea, ca și anul trecut, câteva feluri de mâncare -, eu, viceprimarul și alți angajați din primărie vom pregăti masa și vom servi invitatele”, a precizat Gabriel Drăgan, primarul comunei Peciu Nou.

Petrecerea va avea loc la Căminul cultural din localitate și va începe la ora 17, urmând ca distracția să se prelungească până în jurul orei 22.

Cea mai vârstnică pensionară care va lua parte la eveniment are 81 de ani și spune că a participat an de an, încă de la prima ediție, care a avut loc în 2012. Femeia e sigură că și anul acesta va fi mare distracție și ne-a mărturisit că speră ca mult mai tinerii edili, primarul și viceprimarul, să o invite la dans.