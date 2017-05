Cu premierul Sorin Grindeanu, despre clădirea nouă a Spitalului de Copii, epidemia de rujeolă și atacurile venite dinspre primarul Timișoarei

Prezent, sâmbătă, pe șantierul aripii noi a Spitalului de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara, primul ministru Sorin Grindeanu a avut întâlniri nu numai cu constructorul și conducerea primăriei, ci și cu factorii responsabili de la Direcția de Sănătate Publică, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate și reprezentanți ai medicilor de familie.

Referitor la construcția care durează din 2013 și tot nu este finalizată, premierul Grindeanu a declarat:

„Am avut o întâlnire la noua clădire în primul rând cu cei care se ocupă de construcție și i-am rugat să nu mai meargă în acest ritm. Totuși, din 2013 până acum, numai de la guvern, au fost alocați 23 de milioane de lei și au fost cheltuiți sub zece. Am alocat săptămâna trecută cele 7 milioane și sper, am încredere, pentru că înțeleg că acum este ritmul potrivit, să-i cheltuiască, pentru ca să putem aloca și alți bani.

E un proiect important nu numai pentru Timișoara, ci și pentru regiune, pe care o deservește. Spitalul <Louis Țurcanu> are medici excepționali, primește pacienți din toată zona și are nevoie de această clădire, pentru a putea lucra în condiții potrivite. Voi urmări desfășurarea lucrărilor”.

Recorduri triste

Trei județe din vestul țării – Timiș, Arad și Caraș-Severin – dețin tristul record de a avea un număr de cazuri de rujeolă cât în tot restul țării la un loc. Opt copii din Timiș au murit în ultimul an, din nou o performanță negativă.

Grindeanu speră ca toți factorii implicați să-și dea concursul pentru rezolvarea problemei, la ora actuală existând suficiente doze de vaccin. El a mai subliniat că respectă libertatea fiecăruia de a decide asupra vaccinării, dar aceasta se termină acolo unde încalcă libertatea celorlalți. Nu este exclusă obligativitatea vaccinării, pentru a rezolva situația de moment, dar este se așteaptă modificarea cadrului legislativ.

„La ora actuală, în România, în zona rurală se stă mai bine cu vaccinarea decât în cea urbană. Aici, în zona urbană, din prea multă informație despre medicina alternativă s-a ajuns în situația asta. S-ar putea să fie nevoie, pentru a stopa aceste focare, în acest moment, să introducem o formă prin care să-i obligăm să se vaccineze, pentru că altfel lucrurile se extind”, crede Sorin Grindeanu.

Până la campania electorală mai sunt trei ani

Atacat de câteva ori de primarul Timișoarei pe tema proiectelor importante pentru oraș, pentru că centura de sud va avea doar două benzi, dar și pe alte teme, premierul Sorin Grindeanu i-a îndemnat pe conducătorii locali să facă administrație, nu politică, pentru că până la campania electorală mai sunt trei ani.

Grindeanu a menționat că în Timișoara există un dar de a face lucrurile altfel, adică „nu în modul cel mai potrivit”.

„Dacă modul în care te gândești să critici un proiect e că nu e suspendat, că nu e pe mai multe benzi și crezi că în modul ăsta e bine să faci opoziție, le urez succes. Pot să vă spun că dacă am apuca-o în forma pe care o doresc unii, anulez licitația, facem alt proiect pe cinci benzi pe un sens și vedem dacă se mai prinde finanțare și vedem ce se mai face pentru orașul Timișoara.

Hai să nu inventăm probleme atunci când nu le avem și hai să nu facem sau să creăm situații care pot să ne ducă în altă direcție. Haideți să facem lucruri pentru orașul acesta. Hai să luăm exemple de la alte orașe care au știut să își apere foarte bine interesele și să le promoveze în anii ăștia”, a atras atenția Grindeanu.

Foto: Adrian Pîclişan