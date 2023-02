CSC Dumbrăviţa a câştigat derby-ul cu Politehnica

Liga a II-a la fotbal s-a reluat în weekend cu un derby timişean programat în etapa a 17-a. Statutul de întrecere sportivă de mare importanţă poate fi acordat duelului CSC Dumbrăviţa – Politehnica Timişoara doar datorită interesului sporit pe care îl stârneşte în rândul microbiştilor locali, poziţiile ocupate în clasament făcând din această partidă una oarecare. Sâmbătă, pe arena “Ştefan Dobay”, sau impus gazdele în verde, cu scorul de 3-1, după ce la pauză au condus cu 3-0.

Vlad Gîsă (min. 19) şi Călin Toma (min. 41 – penalty, 45) au marcat golurile unei victorii ce o ajută mult pe CSC Dumbrăviţa, nou-promovata antrenată de Cosmin Stan apropiindu-se de zona de mijloc a clasamentului.

Alb-violeţii au scuturat plasa prin Bîrnoi (min. 68 – penalty), reuşită ce nu avea să influenţeze deznodământul acestui meci.

CSC Dumbrăviţa o învinsese şi pe Ripensia în propriul fief, cu scorul de 1-0, partidă ce a avut loc pe 1 octombrie în etapa a 8-a.

În urma acestei înfrângeri, Politehnica Timişoara rămâne pe poziţia a 19-a, penultima, având un meci mai puţin disputat decât “lanterna roşie” Unirea Constanţa, care va juca mâine pe terenul echipei Dinamo Bucureşti (ora 17).

CSC Dumbrăviţa: Trifon – Gîsă, Zurbagiu (cpt.), C. Toma – Paulevici (Ghinescu ‘79), Curea, Tănase, Salhi (Niakate ‘58), Amariei – Zaluschi (Simon ‘79), Piftor (Martinov ‘90). Antrenor: Cosmin Stan. Politehnica Timişoara: Murariu – D. Radu, Bocşan (cpt.), Porumb (Sekulic ‘58), Taub (Oanea ‘58) – A. Ignea, Tiihonen – Stojanovic (Bîrnoi ‘58), Gîdea (D. Benzar ‘78), Marincu (A. Mada ‘78) – Gavra. Antrenor: Octavian Benga.

“Exact acesta este termenul potrivit: victorie mare! Ştiţi cum mă manifest de obicei pe margine, sunt foarte nervos, mă agit foarte mult, dar cred că aţi văzut că astăzi am fost destul de liniştit.

Asta pentru că am văzut o echipă cu atitudine în această săptămână la antrenamente, aşa că am aşteptat liniştit de pe margine să dăm lovitura. Şi am dat-o!

Dacă mă gândeam la o asemenea primă repriză? Eu mă gândeam la multe… M-am gândit că putem avea o asemenea evoluţie a rezultatului, chiar mă gândeam că îi putem bate la scor. Pe mine nu m-a surprins faptul că am avut 3-0 la pauză.

Nu vreau să par lipsit de modestie, dar ca valoare cred că suntem peste Poli Timişoara în momentul de faţă.

Şi ca grup, şi individual. Diferenţa a făcut-o atitudinea noastră mai bună. Iar dacă terenul ar fi fost foarte bun, tot ambiţiile şi orgoliile ar fi decis un asemenea tip de meci.

Cred că am fost ma montaţi, mai «pe meci», cum se spune.

Pe cei de la Poli i-a apăsat locul din clasament, s-a văzut acest lucru.

Nu cred că este o echipă care merită să fie la retrogradare, dar acum sunt vizibil apăsaţi de poziţia pe care o ocupă şi le va fi cu atât mai greu mai departe”, a declarat Cosmin Stan, antrenorul principal al echipei CSC Dumbrăviţa.

„Este o sâmbătă neagră pentru noi. Cu tot respectul pe care îl am pentru adversarul nostru, pot spune că astăzi ne-am bătut singuri.

Toate cele trei goluri din prima repriză au fost trase la indigo, sunt cadouri pe care le-am făcut advesarilor.

Dintr-o lipsă de concentrare, primul dintre ele într-un moment bun al meciului, când controlam jocul…”, a spus, la rândul său, tehnicianul polist Octavian Benga.

Sursa foto: cscdumbravita.ro