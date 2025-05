Cristina Neagu și-a încheiat oficial cariera legendară în handbal

CSM București, proaspăt campioană în Liga Florilor, a învins duminică, în ultima etapă a campionatului, pe Corona Brașov (vicecampioană), cu 35-33, într-un meci care a marcat ultimul joc oficial din cariera Cristinei Neagu, considerată cea mai mare handbalistă din istoria României.

Partida a fost specială nu doar pentru că a încheiat sezonul, ci și pentru că a fost dedicată retragerii jucătoarei care a purtat numărul 8. Coechipierele au purtat tricouri personalizate, cu mesaje de recunoștință adresate Cristinei.

Cu un minut înainte de final, antrenorul CSM-ului a cerut time-out special pentru Neagu. Ea a ieșit în centrul terenului, iar întreaga sală, colegii și adversarele au aplaudat-o în picioare.

Ultimul gol al partidei i-a aparținut tot Cristinei, marcat cu acordul adversarelor, ca un gest de respect. Neagu a încheiat partida cu opt goluri înscrise, cele mai multe de la CSM.

Imediat după final, colegele au format o horă în jurul Cristinei Neagu, la care s-au alăturat și adversarele de la Corona, și au aruncat-o simbolic în aer.

Cristina Neagu se retrage la 36 de ani, după o carieră impresionantă în care a fost de patru ori desemnată cea mai bună jucătoare din lume și a fost liderul generației care a ținut România în elita handbalului internațional, conform Mediafax.

Cristina Neagu, mesaj emoționant la retragere: Mulțumesc, România!

După un ultim meci plin de emoție disputat în fața propriilor suporteri, duminică, Cristina Neagu, considerată cea mai mare handbalistă din istoria României, și-a luat rămas-bun de la cariera competițională printr-un discurs profund, în Sala Polivalentă din București.

„Dacă nu voi mai fi o jucătoare activă, ci doar un nume în amintirea celor care m-au urmărit, atunci îmi doresc să rămân așa cum mă știți. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru prezența voastră astăzi și pentru susținerea arătată mie și echipei. Este o amintire care va rămâne cu mine pentru totdeauna”, a spus Neagu, după decernarea medaliilor din sezonul 2024/2025

Sportiva a vorbit despre parcursul ei profesional, cu toate momentele bune și mai puțin bune: „Am trecut prin multe împreună – și clipe de glorie, și perioade mai dificile. Iar în acele momente grele, voi ați fost alături de mine. Acest sprijin înseamnă enorm pentru mine și nu va fi uitat”.

Cristina Neagu a transmis un mesaj special clubului CSM București, echipă la care și-a încheiat cariera: „Vreau să mulțumesc clubului pentru toate momentele trăite împreună, pentru respectul arătat și pentru acest gest deosebit. Am construit aici amintiri prețioase, am câștigat trofee, am doborât recorduri și am scris istorie împreună”.

În încheiere, Cristina Neagu a spus: „Vă mulțumesc tuturor pentru susținerea necondiționată! Mulțumesc, România!”.