Cristian Fenici: „Pauza prelungită nu face bine nimănui”

Cristian Fenici, căpitanul echipei de handbal masculin SCM Politehnica Timişoara, se antrenează acasă în această perioadă, aşa cum fac şi colegii săi în alb-violet.

Mingea pe care o foloseşte este cea a… băieţelului său.

„Mingile de handbal sunt încuiate la sală! Ne-am jucat și cu mingea, dar cu cea a băiețelului meu, am mai dat niște pase… Pe mingea adevărată de handbal chiar nu am mai pus mâna de când a început această perioadă. Comunicăm între noi oricât este necesar, pentru că tehnologia ne ajută. Cel mai mult comunicăm prin mesaje, pe grupul de Whatsapp. Fiecare este izolat cu familia lui, indiferent că stăm mai aproape unii de alții sau în alte orașe. Fiecare face cât simte că are nevoie. Această perioadă prelungită de pauză nu face bine nimănui. Este greu și pentru cei care fac mișcare periodic, nouă sportivilor de performanță ne este dificil să trecem la intensități de efort atât de diferite. Trebuie să avem grijă să ne menținem în formă în acest mod; e greu să ne pregătim singuri înăuntru sau în curte. Adaptarea a fost grea și nu prea, pentru că este frumos să stai acasă cu copiii. Soția lucrează și ea tot de acasă, deci suntem toți împreună. Este mai greu că nu mai putem să mergem decât la cumpărături, nu mai sunt celelalte variante de petrecere a timpului liber. Unii dintre noi suntem norocoși să avem și o curte, unde facem câte un antrenament sau copiii se joacă. Vremea se încălzește și exercițiile fizice sunt mai ușor de făcut. Nu știu cum se va termina sezonul. Așteptăm cu toții să treacă această situație de urgență. Sper să nu se mai prelungească prea mult, eventual cu alte două săptămâni după Sărbătorile Pascale… Sper să apucăm să jucăm, să nu se încheie campionatul în acest mod. Ar fi frumos să ne clasăm în obiectiv și să jucăm și Cupa României, pentru că este un trofeu de care suntem din nou aproape, este o mare oportunitate. Dacă perioada de pauză se va prelungi, va fi din ce în ce mai greu de jucat. O lună este deja destul de mult, iar dacă mai trec câteva săptămâni ne va fi foarte greu de jucat într-un timp scurt fără pregătire centralizată”, a declarat Cristian Fenici.