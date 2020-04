Dezvăluirile lui „Gulliver”

Costel Pantilimon a plecat din Anglia pentru a se bate la titlu în Cipru. Împrumutat până la vară la Omonia Nicosia, fostul polist a bifat şase prezenţe pe teren la noua sa echipă până la întreruperea campionatului.

El a vorbit la emisiunea GSP Live despre momentul despărţirii provizorii de Nottingham Forest, club de care aparţine în momentul de faţă.

„Am avut o perioadă bună la Nottingham Forest, apoi s-a întâmplat ceva. Deşi am avut o ofertă din Anglia, în iarnă am vrut să fac o altă mişcare, să ies din acel mediu. Câteodată este bine să schimbi aerul, să experimentezi altceva. Cu antrenorul am o relaţie foarte bună. Am un respect deosebit pentru el şi pentru staff-ul său, sunt oameni care au ştiut să gestioneze situaţia mea cu respect şi foarte profesionist. Nu s-a pus problema să ajung la Olympiakos Pireu. Fiind acelaşi patron, s-a discutat tot timpul despre astfel de transferuri de jucători între cele două cluburi. Suporterii regretă foarte mult că nu mai sunt la Nottingham Forest, au fost şocaţi de ceea ce s-a întâmplat. Nu am vrut să intru într-un conflict cu clubul, cea mai bună soluţie a fost de a aplana totul şi de a lăsa lumea să înţeleagă ce vrea. Omonia stabilitate, este cea mai iubită echipă din Cipru, este emblematică, pentru mine a fost o mişcare bună pe termen scurt. În vară pot să mă întorc la Nottingham. Cert este faptul că nu se va opri aici cariera mea”, a declarat Costel Pantilimon, portar cu 27 de prezenţe în tricoul naţionalei României.

El ia în calcul să se stabilească în Anglia: „Sunt de zece ani în această ţară, este a doua mea casă. Mă gândesc la toate posibilităţile, însă cariera de fotbalist activ nu îţi oferă confortul de a hotărî unde te stabileşti”.

Campion al Angliei în două rânduri cu Manchester City, echipă la care a activat între 2011 şi 2014 şi la care a ajuns de la Politehnica Timişoara, Costel Pantilimon a lămurit la GSP Live problema primirii medaliei în cazul primului trofeu: „S-a discutat mult, n-am spus niciodată nimic, oamenii au înţeles ce au vrut, imaginea creată nu a fost clară. Respect pe toată lumea, însă nu vreau să spun lucruri doar de dragul de a le spune. Am primit medalie şi la primul titlu. Într-adevăr, este un sistem care impune disputare unui anumit număr de jocuri, însă am primit medalia de campion. S-a întâmplat într-un birou, nu în văzul tuturor. Toată lumea are o contribuţie…”.

Un alt subiect delicat dezbătut în cadrul emisiunii realizate de Costin Ştucan a fost cel în care „Gulliver” nu a primit credit pentru a apăra în finala Cupei Angliei din stagiunea 2012-2013, deşi fusese utilizat de antrenorul Roberto Mancini în acea competiţie şi ar fi trebui să bifeze şi meciul pentru trofeu. Spre susprinderea generală, a fost preferat atunci Joe Hart, titularul din poarta naţionalei Angliei.

„Mancini a venit cu ideea de a împărţi competiţiile, a fost preluată ulterior de Barcelona şi Real Madrid. Sunt cluburi care îşi permit acest lucru, înţeleg că sunt utile competiţiile. Înaintea finalei Cupei Angliei a fost o presiune mediatică destul de mare. Era înaintea Cupei Mondiale, toată lumea spunea că Hart este al nostru, influenţele de afară au făcut să schimbe percepţia antrenorului. Era ultima noastră şansă în acel sezon să câştigăm ceva. Antrenorul cu portarii a venit la mine înainte de meci cu părere de rău să-mi transmită mesajul… Nu mi-a spus multe, dar am văzut în ochi că îi pare rău. Ştiam că nu este o decizie luată din inimă. A fost o mişcare forţată mai mult de presiunea mediatică. O dezamăgire pentru mine, pentru că aveam şansa să-mi trec în palmares acel trofeu. După meci, la hotel, Mancini, un om foarte echilibrat, m-a tras deoparte. Am avut o discuţie, mi-a spus că îi pare rău. El de obicei nu dă explicaţii jucătorilor, ia decizii şi atât! Pentru mine a fost de ajuns să ştiu faptul că el crede în sinea lui că meritam să apăr. Nu pot şterge cu buretele ce a făcut pentru mine. M-a adus la Manchester City într-un moment în care clubul se afla în plină dezolvare. Şi eu mă aflam în plină ascensiune atunci, dar erau mulţi alţi portari dintre care putea alege”, a mărturisit Costel Pantilimon.

La GSP Live, el s-a referit şi la contextul actual din Cipru: „Aici nu sunt foarte multe cazuri (n.r. – de infectări cu coronavirus). Lumea este precaută, oamenii au respectat încă din prima zi măsurile luate de autorităţi, astfel că numărul celor infectaţi nu este mare. Există puţină panică, dar nu este nimic exagerat. Lumea merge pe stradă, permisiunea se obţine prin SMS, nu se mai apelează la hârtii, s-a schimbat procedura de câteva zile. În ceea ce mă priveşte, am mai ieşit din casă, respectând ce spun autorităţile. În plus, am o sală de forţă în clădirea în care locuiesc, deci este mai uşor pentru mine să mă menţin în formă. Avem şi programe personale de antrenament, ne pregătim online, pe grupe, printr-o aplicaţie. În Cipru a început să se vorbească despre reduceri salariale. Sunt convins că jucătorii vor înţelege situaţia actuală. Plata salariului meu este împărţită între cele două cluburi (n.r. – Nottingham Forest şi Omonia Nicosia)”.