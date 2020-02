Copiii ar putea fi înscriși la grădiniță începând de la vârsta de doi ani

Senatul României a adoptat, recent, un proiect de lege care prevede posibilitatea ca părinții să își înscrie copiii la grădiniță începând de la vârsta de doi ani. Finanțarea va fi asigurată din fondul de stat, pe baza costului-standard per preșcolar, stabilit prin hotărâre a guvernului.

”În condiţiile în care unitatea de învăţământ care are în componenţă nivel preşcolar nu are o structură integrală de învăţământ antepreşcolar cu toate cele 3 grupe, poate include în cadrul învăţământului preşcolar o grupă pentru vârsta 2-3 ani”, se arată în cuprinsul actului normativ. O altă prevedere se referă la programul ”Masă caldă la școală”, care se va acorda gratuit antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor, și a cărui valoare va fi stabilită tot de guvern. De asemenea, se are în vedere reducerea numărului de antepreșcolari/preșcolari/școlari dintr-o clasă. Spre exemplu, recomandarea este de a nu fi mai mult de opt copii la creșă, 17 la grădiniță și 22 la școală. Proiectul de lege urmează să meargă la promulgare.