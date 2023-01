Conf. dr. Mădălin Bunoiu, prorector al UVT: ”Universitatea de Vest din Timișoara va avea un amplu program cultural dedicat anului 2023”.

Mădălin Bunoiu, prorector al Universității de Vest din Timișoara, este absolvent al Facultății de Fizică din cadrul aceleiași instituții de învățământ superior din a cărei echipă de conducere face parte de peste zece ani.

”Când eram licean, știam că o să vin student în Timișoara, dorindu-mi să urmez Politehnica pentru a avea o carieră precum cea a tatălui meu, absolvent al acestei universități.

Dar, în clasele a XI-a și a XII-a, am fost olimpic național la fizică și de atunci m-am atașat de acest domeniu. Mi-am dat seama că pot avea o carieră frumoasă în direcția aceasta și am decis să schimb destinația în ceea ce privește studiile. Timișoara a rămas însă orașul în care voiam să studiez”.

În ultimul an de studii (1995/1996), Mădălin Bunoiu a obținut o bursă pentru specializare la Universitatea Joseph Fourier din Grenoble (Franța). Revenit, după un an, la Timișoara, pentru a aprofunda, pentru încă un an, studiile în domeniu, s-a înscris la doctorat în cotutelă (între UVT și Institutul Național Politehnic din Grenoble), acesta desfășurându-se în paralel cu activitatea de cadru didactic. Până în 2003, când a susținut teza de doctorat, și-a perfecționat studiile în Franța, obținând diverse burse – la Comisariatul pentru Energie Atomică, la Centre National de la Recherche Scientifique sau stagii de cercetare – precum cel de la fabrica pentru obținerea de cristale – Le Rubis SA de la Jarrie.

Finalizarea studiilor doctorale a însemnat un pas înainte în cariera sa didactică, pășind pe următoarele trepte ierarhice ale mediului academic – lector, iar mai apoi, conferențiar. În 2005, a fost ales secretar științific al Facultății de Fizică, iar din 2012 este prorector responsabil cu strategia academică, an în care a fost și distins cu premiul „Constantin Miculescu” al Academiei Române.

– Prin ce se distinge Universitatea de Vest de celelalte universități din țară?

– Este greu a te lupta cu istoria. Pentru că dacă nu ai istorie, nu ai cum să o inventezi. Nu vom putea niciodată să spunem că avem tradiția instituțională a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” sau a Universității București sau a Universității Babeș-Bolyai, nu o să putem spune că suntem mai vechi în Timișoara decât este Universitatea Politehnica. Dar suntem printre cele mai dinamice universități din România, având deja o serie de rezultate care marchează premiere în învățământul superior românesc, cum este, de exemplu, conceptul nostru de discipline complementare care generează competențe transversale. Studenții noștri au posibilitatea ca pe parcursul a trei semestre să-și aleagă discipline la alte facultăți decât cele de la cea pe care o studiază. Suntem singura universitate din România care are un curs de consiliere și orientare în carieră obligatoriu pentru studenții anului I. Am introdus și cursul obligatoriu de etică, integritate și scriere academică. De asemenea, le oferim tuturor studenților posibilitatea de a urma cursuri de antreprenoriat. Aceste lucruri arată că suntem o universitate extrem de prezentă și de proactivă în raport cu nevoile studenților noștri pe care încercăm să-i pregătim nu neapărat pentru a avea un loc de muncă a doua zi după ce au terminat studiile universitare, ci pentru a avea un bagaj de cunoștințe care să le permită să fie extrem de flexibili pe o piață a muncii care este într-o dinamică accelerată.

– Cu permisiunea dumneavoastră, vă propun să ne întoarcem puțin la ceea ce ați spus mai devreme, și anume, la posibilitatea studenților de la o anumită specializare de a-și alege să studieze alte discipline din cadrul altor facultăți…

-Este un concept pe care l-am implementat deja de șase-șapte ani la Universitatea de Vest din Timișoara. Aceste pachete de discipline intră în planul de învățământ al fiecărui program de studii de licență. De exemplu, un student de la o anumită facultate poate alege din cele 150-200 de discipline dedicate acestui obiectiv. În fiecare an universitar, fiecare facultate propune un număr de discipline de acest tip, pe care le ofertează studenților din întreaga universitate. În momentul în care au fost alese, ele devin obligatorii. Studenții susțin examen la aceste discipline. Mai mult, avem o procedură prin care îi încurajăm pe studenții noștri să participe și la alte cursuri sau seminare de la alte discipline, dacă doresc, chiar și fără a da examen. Avem o comunicare foarte bună, consistentă, cu studenții noștri. Le transmitem absolut toate informațiile de care au nevoie. Legat de acest aspect, aș dori să menționez faptul că, în fiecare an, avem o săptămână de inițiere la UVT, pe care o adresăm studenților de anul I. Ei sunt invitați să vină la universitate cu o săptămână înainte de începerea cursurilor, fiindu-le prezentate toate elementele de care au nevoie pentru viața de student.

-Câți studenți învață, în prezent, la Universitatea de Vest din Timișoara?

-Universitatea are, în acest moment, circa 15.500 de studenți la toate cele trei cicluri de studii – licență, masterat și doctorat.

-Cum sunt sprijiniți studenții de la doctorat?

-La nivelul studiilor doctorale, există atât locuri bugetate, cât și locuri cu taxă. În cadrul școlii doctorale de care aparțin, studenților doctoranzi li se asigură acces la tot ce înseamnă baze de date, baza materială și infrastructura de cercetare, toate necesare pentru a-și derula activitățile de doctorat. Acelora dintre doctoranzi care sunt bugetați, li se oferă și o bursă. De asemenea, există oportunitatea de a face stagii în străinătate, atât prin programul Erasmus, cât și în cadrul Alianței Universitare Europene UNITA în care UVT este membră alături de alte cinci universități din Franța, Italia, Spania și Portugalia. Mai mult decât atât, avem un număr important de colegi, cadre didactice și cercetători, care desfășoară activități de cercetare cu rezultate remarcabile, câștigând competiții de proiecte, în care pot să angajeze doctoranzi. Există și proiecte, la nivel național, dedicate direct doctoranzilor, ei înșiși putând aplica pentru a-și finanța activitatea doctorală. Aș spune că pentru aceia dintre doctoranzi care sunt interesați, plaja de oportunități este una foarte mare.

-Se deosebește generația de studenți de astăzi de generațiile anterioare?

-Aș spune că nu există diferențe. Tinerii sunt aceiași, indiferent de perioada de care discutăm. Întotdeauna tinerii au fost rebeli, îndreptați spre ce este modern, răzvrătiți. Cumva, dezavuez ideea că generația de astăzi este diferită. Există diferențe în privința ușurinței cu care tinerii de astăzi se descurcă cu tehnologia. Este firesc ca un tânăr care are 18-20 de ani să fie mult mai confortabil cu utilizarea unui smartphone decât o fac eu sau decât o face o persoană de 60 de ani. Dar la nivel de principii, de comportament general, lucrurile sunt aceleași. Ceea ce trebuie să facem noi, în calitate de cadre didactice, respectiv de manageri ai unei universități, este să fim în trend cu noutățile, fie ele de ordin tehnologic, fie didactic. Aș spune că, dacă ar fi să caracterizăm, într-un fel sau altul, învățământul românesc, mai ales în mediul rural, vorbim de o infrastructură de secol XIX, despre sisteme de predare de secol XX și de elevi și studenți de secol XXI. Aceasta înseamnă că trebuie să investim foarte mult, atât la nivelul învățământului superior și mai ales la nivelul învățământului preuniversitar în perfecționarea continuă a cadrelor didactice.

-La facultățile din cadrul UVT, există cursuri menite să-i aducă pe studenții din anul I la un anumit nivel de bază, astfel încât aceștia să nu aibă cunoștințe deficitare la o disciplină, care să-i împiedice să-și continue studiile…

-La nivelul Universității de Vest din Timișoara, avem o metodologie, independentă de proiectele naționale, prin care dorim să vedem care este nivelul studenților noștri, inclusiv printr-o serie de teste inițiale care se aplică în primele săptămâni de școală și punându-le, apoi, la dispoziție, cursuri remediale, facultative, pentru acele zone în care constatăm că nivelul de cunoștințe al studenților este mai scăzut. Dar există și proiectele naționale ROSE, care vin să acopere această nevoie, având ca obiectiv reducerea abandonului universitar, și care acoperă finanțarea acestor cursuri remediale. Se întâmplă să vină un student la o anumită facultate, fără ca el să fi urmat un liceu cu o filieră similară. De exemplu, putem să regăsim absolvenți de filologie sau de științe sociale care, prin diverse conjuncturi, au ajuns să fie studenți la fizică, la chimie sau la informatică. Obiectivul unei societăți este să aibă membri cât mai bine pregătiți. Trebuie să ne uităm înspre țările dezvoltate pentru a vedea că nivelul de trai de acolo este sincron cu numărul de absolvenți de studii superioare. În țările puternic dezvoltate din Europa, numărul absolvenților de studii superioare dintr-o generație este de 60-70%. Nu înseamnă, însă, că trebuie să ne propunem să facem și noi acest lucru, cu orice preț, slăbind nivelul de calitate. Dar problema noastră e o problemă de sistem, o problemă a societății. Avem un procent mic de absolvenți de studii superioare, sub 20%, pentru că, în primul rând, ajung foarte puțini tineri să finalizeze studiile liceale. Studii și analize de dată recentă realizate de către UEFISCDI arată că înregistrăm o rată de abandon semnificativă la toate ciclurile de studii – primar, gimnazial, liceal și, desigur, mai apoi în cadrul studiilor universitare. Parafrazându-l de Barack Obama filozofia unui sistem de învățământ echitabil și performant este aceea de a avea soluții pentru ca niciun copil sau tânăr să nu rămână în urmă.

-Ce ați schimba în sistemul de învățământ românesc?

-Pentru învățământul preuniversitar, două elemente le-aș considera foarte importante. Unul este calitatea cadrelor didactice, unde lucrurile nu stau deloc bine. La o analiză foarte simplă a celor care au intrat în sistem în ultimii 20 ani, constatăm că cei care au ales să meargă în învățământ sunt, în general, absolvenții cu rezultatele cele mai puțin bune. Acest lucru poate fi schimbat printr-o salarizare corespunzătoare. Vrem un învățământ de calitate? Trebuie să-i plătim bine pe profesori, nu există o altă soluție. Vocația nu le plătește facturile. Sistemele de educație bune și foarte bune din lume sunt acelea care îi plătesc pe profesori în mod corespunzător. Sunt excepții absolvenții foarte buni care au mers în învățământ, pentru că, în general aceștia merg în zona privată, acolo unde au salarii mult mai bune. Pe lângă salarizare, sunt necesare condiții bune pentru ca profesorii să-și poată desfășura activitatea. Acest lucru însemnând un număr rezonabil de elevi în clasă, laboratoare, un sistem de educație continuă care să îi țină în permanență la curent cu tendințele noi din zona procesului educațional, să se poată perfecționa din punct de vedere metodologic, psihopedagogic, pe tot ce ține de componenta didactică… Al doilea element foarte important este managementul unităților școlare. Pentru că a fi director de școală este o meserie în sine, trebuie să te pregătești pentru ea. Trebuie să existe cursuri de management educațional, de management în general, care să fie accesate de cât mai multe cadre didactice. Iar aceste poziții de directori să fie ocupate cu adevărat de oameni competenți, pentru că, din păcate, realitatea ultimilor ani arată că numirile sunt mai degrabă politice. Existența concursurilor nu elimină în totalitate implicarea politicului… Dincolo de acest lucru, este important ca directorilor de școli să li se pună niște obiective, care să fie, ulterior, verificate periodic. În ceea ce privește învățământul superior, statul ar trebui să ofere burse mai mari studenților care se înscriu la programe de studii pe zonele deficitare, în care avem nevoie de profesori. Cum ar fi științele exacte, de exemplu. Ducem lipsă de profesori de chimie, de fizică, de matematică. Pentru studenții care își asumă că vor urma apoi o carieră didactică, să existe niște sume suplimentare. Statul ar trebui să susțină și universitățile cu sume mai mari pentru aceste domenii de studii unde vin puțini studenți. În general, universitățile nu școlarizează acolo unde numărul de candidați este prea mic, din motive financiare evidente. Dacă există, de exemplu, doar trei, cinci studenți care urmează să studieze o anumită specializare, programul de studii nu se organizează. În învățământul superior, ca și în cel preuniversitar, finanțarea este per student. Firesc ar fi ca finanțarea să fie pe ciclu universitar. Dacă am început cu zece studenți, să primim bani pentru zece studenți, din anul I până în ultimul an, indiferent de câți studenți rămân în final. Pentru că trebuie respectată planificarea orelor, iar numărul cadrelor didactice rămâne același, conform planificării inițiale, indiferent de numărul studenților.

-UVT a inițiat o serie de evenimente cultural-științifice – ”Conectați la viitor” și ”La UVT, Cultura este Capitală”… Vor continua aceste evenimente în anul 2023?

-Desigur, așa ne dorim. Universitatea de Vest din Timișoara este o universitate comprehensivă, care găzduiește și facultățile de arte și design, de muzică și teatru, de litere, istorie și teologie, facultăți cu specific umanist și vocațional, în care se regăsesc elemente consistente de cultură și este firesc ca ele să își facă simțită prezența mai puternic în agenda ”Capitală Culturală Europeană”. Universitatea de Vest din Timișoara va avea un amplu program dedicat acestui an, inclusiv prin cele două serii de conferințe care au deja tradiție. Una dintre ele este gestionată de către domnul profesor Mircea Mihăieș – ”La UVT, Cultura este Capitală”. Cealaltă, ”Conectați la viitor” – seria de conferințe care se îndreaptă înspre zona de științe exacte, științe ale naturii, pentru că inclusiv aici identificăm în mod evident elemente de cultură, și pe care am bucuria să o coordonez, a plecat de la o idee compozită. Încă de acum câțiva ani, am avut ideea de a organiza astfel de conferințe, iar pentru o perioadă de aproape un an, am organizat, lunar, ”Miercurea de știință cu Mădălin Bunoiu și invitații săi”, în colaborare cu Editura ”Humanitas”. Am avut, atunci, invitați din domeniile matematică, biologie, chimie, împreună cu care discutam despre subiecte de actualitate științifică. Pornind de la această idee, coroborată cu intenția colegului meu Alexandru Condrache, extrem de implicat în zona de evenimente culturale a universității, am dezvoltat seria de conferințe ”Conectați la viitor”, în care a fost implicată, în partea de organizare, și doamna prorector Flavia Barna. Pentru anul acesta avem în vedere să organizăm din nou această serie de conferințe, contactând, deja, potențiali invitați din diverse domenii…

-Ne puteți spune câteva nume?

-Îi pot menționa pe doamna decan Alina Bârgăoanu, de la SNPSA, cu care vom avea o conferință despre ”Pericolul Fake news. Fake news în Știință”, pe domnul Marius Andruh, vicepreședinte al Academiei Române, cu tema „Chimia și eternele sale provocări”, pe domnul Mircea Dumitru, de asemenea vicepreședinte al Academiei Române, cu tema „Ce este gresit in teoria evolutiei si alte intrebari naturaliste”, pe domnul Sebastian Popescu, profesor de fizică la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și coordonator al lotului național de fizică, cu tema „De la performanțele lui Ștefan Procopiu la olimpicii fizicieni de azi”, pe domnul Alexandru Mironov, promotor al științei, cu tema „Cum șurubărim viitorul” și, desigur, lista invitaților rămâne deschisă…

-Pe lângă aceste două serii de conferințe, UVT are în vedere și alte evenimente?

-Da, Universitatea de Vest din Timișoara va avea un amplu program cultural dedicat anului 2023. Vor fi implicate facultățile vocaționale în primul rând. Inclusiv în zona sportivă vom încerca să integrăm evenimente care să completeze armonios ideea de cultură și ca un exemplu în acest sens avem un program prin care îi vom aduce împreună pe sportivi și pe studenții de la Arte în jurul jocului de șah. Într-un fel sau altul, și Universitatea de Vest din Timișoara, ca de altfel toți locuitorii orașului și toate instituțiile timișorene și timișene, încearcă să pună umărul ca acest an 2023 să scoată în evidență Timișoara prin această etichetă de Capitală Europeană a Culturii. UVT, prin reprezentanții săi, a obținut, prin competiție, mai multe evenimente care se vor derula în Timișoara. O să dau câteva exemple în acest sens, evenimente în care voi fi implicat direct. Există, la nivel european, o structură care se numește European Science Advisors Forum, care are un reprezentant din fiecare țară europeană pe ceea ce înseamnă consiliere a politicienilor în general și a instituțiilor în domeniul cercetării, din care fac parte și eu. Am obținut, pentru anul 2023, ca întâlnirea anuală a acestei structuri să se desfășoare în Timișoara, în luna septembrie. În lumea francofonă există o structură, mai degrabă elitistă, dat fiind faptul că numărul de membri ai acesteia este unul limitat, care promovează francofonia la nivelul activităților de cercetare în special, este vorba de Catedrele Senghor, a căror reuniune anuală se va organiza de asemenea în Timișoara, în acest an, în luna octombrie. Vom organiza și un congres de o mare anvergură, de istorie veche, coordonat de către L’union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistorique, care este una dintre cele mai vechi asociații profesionale din lume, înființată pe la 1865 – care va atrage la Timișoara peste 500 de istorici din toată lumea. Cred că Timișoara va fi, anul acesta, într-o efervescență. Sperăm ca lucrurile să stea bine și din punct de vedere administrativ și infrastructural, iar Timișoara să rămână, pentru vecie, în inima tuturor celor care o vor vizita așa cum a rămas și în inima și sufletul meu.