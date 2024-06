Compania Maxagro investeşte în viitor

Viitorul este al educației, cercetării și digitalizării. “Vrem să ne onorăm sloganul, acela care spune Performanță din 1993, investind în educație, cercetare și digitalizare. Considerăm că acesta este viitorul”, a spus marți, Alexandra Zifceak, manager în cadrul companiei Maxagro, invitată la conferința desfășurată în Sala Senatului Universității de Științele Vieții “Regele Mihai I” Timișoara (USVT), pe tema “Cercetarea și colaborarea în practica studenților”.

La eveniment au luat parte rectorul USVT, domnul prof.univ.dr. Cosmin Alin Popescu, prorectorul conf.univ.dr. Petru Mergheș, Gabi Schuster – manager de inovaţii la USVT, responsabili cu proiectele din domeniul cercetării universitare, dar și studenți, care au vorbit despre importanța învățământului dual, acum reglementat legislativ, și a parteneriatelor dintre universități și mediul privat.

“Pentru universitatea noastră, definită ca universitate antreprenorială, acest parteneriat este foarte important. Astăzi, aici, aș dori să vorbim despre învățământul dual, despre internship în cadrul instituțiilor publice sau al companiilor private. Ceea ce vreau să scot în evidență este chiar acest aspect practic, prin care studenții noștri vor beneficia de internship, pe învățământul dual, dar și pe zona de cercetare. Apreciez foarte mult deschiderea companiei Maxagro” , a spus prof.univ.dr. Cosmin Alin Popescu, rectorul USVT.

Importanța practicii studențești și a colaborării cu firmele private a fost subliniată și de către studenții prezenți la întâlnire. “Am participat recent la manifestările Business Days și s-a vorbit acolo despre faptul că lipsa de mentorat este una dintre cauzele eșecului în business. În universitate avem șansa să învățăm, dar avem nevoie de companii pentru această zonă de mentorat”, a spus Alin Neag, student al USVT.

“Grupul Maxagro activează în două mari domenii – agricultură și construcții, agricultura fiind core-business-ul grupului, pentru că este și cel cu care am pornit. Am început cu 5 hectare și astăzi am ajuns la peste 12.000 de hectare și o cifră de afaceri de peste 100 de milioane de euro. Sloganul nostru este Performanță din 1993, ceea ce defineşte foarte bine scopul nostru, acela de a face performanță. Și vrem să facem asta investind în educație, cercetare și digitalizare. De accea suntem implicați în aceste proiecte și parteneriate, deoarece considerăm că acesta este viitorul”, a mai spus, la conferință, Alexandra Zifceak, manager al grupului Maxagro.

Foto: CONSTANTIN DUMA