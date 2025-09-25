Cod galben de vânt, până sâmbătă seara, în județul Caraș-Severin

Actualitate
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Cod galben de vânt, până sâmbătă seara, în județul Caraș-Severin

Cod galben de vânt, până sâmbătă seara, în județul Caraș-Severin

O alertă de tip Cod galben anunță, pentru ziua de joi, în județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, Ilfov, municipiul București, vestul județului Ialomița și pe litoral, vânt cu intensificări cu viteze de 50…65 km/h.

Un alt Cod galben informează că, de joi seara până vineri seara, în județul Caraș-Severin vântul va avea intensificări cu viteze de 55…65 km/h, iar în zona montană aferentă de 80…100 km/h.

Vântul va avea intensificări și pe litoral, iar rafalele vor atinge 50…65 km/h.

Până sâmbătă seara (27 septembrie) vântul va continua să aibă intensificări în județul Caraș- Severin, cu viteze la rafală de până la 60…65 km/h.

(sursa: Mediafax)

CITEȘTE ȘI: O nouă viață pentru Sinagoga din Fabric: centru comunitar de educație și co-learning

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *