Cod galben de vânt, până sâmbătă seara, în județul Caraș-Severin

O alertă de tip Cod galben anunță, pentru ziua de joi, în județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, Ilfov, municipiul București, vestul județului Ialomița și pe litoral, vânt cu intensificări cu viteze de 50…65 km/h.

Un alt Cod galben informează că, de joi seara până vineri seara, în județul Caraș-Severin vântul va avea intensificări cu viteze de 55…65 km/h, iar în zona montană aferentă de 80…100 km/h.

Vântul va avea intensificări și pe litoral, iar rafalele vor atinge 50…65 km/h.

Până sâmbătă seara (27 septembrie) vântul va continua să aibă intensificări în județul Caraș- Severin, cu viteze la rafală de până la 60…65 km/h.

(sursa: Mediafax)