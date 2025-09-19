Cinci ofertanți pentru achiziția următoarelor 20 de autobuze electrice, anunță Primăria Timișoara

Licitația lansată de Primăria Timișoara pentru achiziționarea a 20 de autobuze electrice a atras cinci ofertanți. Parte a procesului de reînnoire completă a flotei de transport local, noile vehicule vor avea o capacitate de minim 100 de pasageri, o autonomie estimată de 300 km și vor fi dotate cu facilități moderne de confortul călătorilor: prize USB, Wi-Fi, climatizare, sisteme de informare digitală și panouri LED cu senzori de lumină.

„Continuăm procesul de înnoire a flotei de transport public din Timișoara, adaptându-ne nevoilor orașului. Noile autobuze electrice, de dimensiuni mai mici decât cele pe care le avem deja în oraș, sunt în special pentru rutele și intervalele orare cu flux redus de pasageri, dar unde mobilitatea rămâne esențială. Mă bucur că licitația noastră a stârnit un interes atât de mare — cinci firme au depus oferte, ceea ce arată că Timișoara este un partener credibil și atractiv”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Firmele care s-au înscris sunt TUR CENTO TRANS, BMC TRUCK & BUS, KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET, ATP TRUCKS AUTOMOBILE și asocierea Automotive Investment Corporation (Leader) și Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi.

Proiectul municipalității va contribui la îmbunătățirea calității transportului public de călători și, implicit, la creșterea atractivității acestuia în comparație cu utilizarea autoturismelor personale. În același timp, va genera beneficii importante pentru mediu, prin reducerea emisiilor de CO₂ cu minimum 25%, ca urmare a înlocuirii autobuzelor diesel cu vehicule electrice, și prin diminuarea poluării fonice urbane, datorită funcționării silențioase a noilor autobuze.

Primăria Municipiului Timișoara a contractat o finanțare prin Programul Regional Vest (PRV) 2021-2027 pentru a acoperi costurile achiziției. Astfel, obiectivul de investiție „Asigurarea unui transport public local ecologic prin achiziția de autobuze electrice – SMIS 341045” are o valoare de 71.212.456 lei (TVA inclus), din care 51.379.952 lei reprezintă contribuția Uniunii Europene.