Cablurile aeriene continuă să obtureze cerul Timișoarei

În luna martie a acestui an, primarul Timișoarei promitea că în termen de două luni, în interiorul Inelului 1 de circulație din oraș – adică în zona ultracentrală – nu vor mai exista cabluri aeriene atârnate de stâlpi.

„S-au spart trotuarele, pentru că unii operatori au înțeles să-și ducă cablurile în subteran, noi, cei de la primărie, am creat tubulațiile în subteran pentru diversele cabluri și n-am finalizat lucrările, pentru că alți operatori tot mereu ne-au cerut să mai amânăm, că ei vor să facă asta, dar mai au nevoie de puțin timp. Orice răbdare s-a epuizat și de-acum nu mai avem nici un pic de înțelegere. Când ajungem cu lucrările la un trotuar, tăiem toate cablurile de pe strada respectivă. Și n-o să mai acordăm nicio intervenție la trotuar. Să nu-și închipuie cineva că după ce noi vom amenaja

trotuarele va veni cineva să le spargă. N-o să mai dăm autorizație. A fost suficient timp pentru toți cei de bună-credință să-și facă propria tubulară sau să și le ducă prin tuburile altora. Dar cabluri aeriene n-o să mai fie în această parte a orașului!”, susținea Nicolae Robu.

Termenul estimat de conducerea municipalității a trecut deja, dar cablurile negre continuă să atârne de stâlpi chiar în buricul târgului, de exemplu, lângă Castelul Huniade sau vizavi de Primăria Timișoara.

Desigur, este foarte posibil ca aceste cabluri să nu mai fie funcționale, dar aceasta nu înseamnă că au dispărut și fizic din peisaj. Într-adevăr, pe străzile C.D. Loga și Mihai Eminescu, oamenii primăriei au pus la pământ cablurile, dar în restul orașului inițiativa nu a mai continuat. În mod normal, fiecare operator ar fi trebuit să-și demonteze inesteticele fire negre de pe stâlpii de iluminat, dar câți dintre aceștia doresc să investească într-o asemenea

activitate? Mai mult, cine poate identifica exact cărei firme îi aparțin cablurile? Acestea sunt întrebări pentru care, din păcate, tot municipalitatea va trebui să găsească… ghilotina potrivită, altfel vom rămâne tot cu păienjenișul negru pe cerul orașului.

Reamintim, în final, că problema cablurilor aeriene nu doar urâte, ci și periculoase trenează în orașul de pe Bega de

peste un deceniu, când au apărut primele reglementări locale în acest sens. Toate demersurile au fost însă zadarnice până anul trecut, când primarul a tăiat personal o parte dintre cablurile din centrul urbei.