Bogić Vujošević, căpitanul Austriei, jucător cu 14 trofee în carieră și vicecampion mondial U19, a devenit alb-violet

Conducătorul de joc Bogić Vujošević (31 de ani, 1,90 metri, 87 de kilograme), ultima dată la BC Viena, și-a dat acordul pentru a evolua în alb-violet.

El fost adversar formaţiei timişorene în ambele partide din faza grupelor Alpe Adria Cup, câștigate de SCM winsed.swiss Mozzart Bet Timișoara cu 92-87 (15 noiembrie, în „Hallmann Dome” din Viena) și 106-90 (24 ianuarie, la sala „Constantin Jude”).

Și de fiecare dată a fost cel mai bun marcator al grupării din capitala Austriei. Prima oară cu 31 de puncte în 38:16 minute petrecute pe parchet, iar apoi cu 28 de puncte ca integralist.

Vă reamintim, echipa condusă de Dragan Petricević a disputat finala Alpe Adria Cup în sezonul trecut.

Bogić Vujošević s-a născut la Vrbas (Serbia) și a mai jucat la KK Novi Sad, Vojvodina Srbijagas, Radnički Belgrad, KK Crnokosa (toate din Serbia), Oberwart Gunners, BC Viena, Kapfenberg Bulls (toate din Austria) și Okapi Aalst (Belgia).

După ce a dobândit cetățenia austriacă, el a început să primească în 2020 convocări la naționala acestei țări, devenind ulterior căpitan.

Anterior, ca junior, și-a trecut în palmares medalia de argint la Campionatul Mondial U19 desfășurat în anul 2011 în Letonia, reprezentând atunci selecționata Serbiei la categoria de vârstă menționată.

Jucător a cucerit de-a lungul carierei patru titluri, cinci cupe și cinci supercupe, toate în Austria.

„Sunt foarte fericit să vin la această echipă minunată a Timișoarei! Sunt aici mulți jucători din țările care au format Yugoslavia, îl știu pe antrenorul Dragan Petričević din sezonul trecut. Când am auzit că Timișoara este interesată de mine am fost fericit și am luat decizia de a semna în doar câteva ore. Consider că este locul perfect pentru mine, aici vreau să fiu în sezonul următor. Abia aștept să înceapă noua stagiune!”, a declarat Bogić Vujošević.

Sursa foto: MVP.rs