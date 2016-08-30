Biroul de presă al CNAS face dezvăluiri halucinante: la conducerea Casei Județene de Asigurări de Sănătate pot fi instalaţi o femeie de serviciu sau un măturător stradal

Conform Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, orice cetățean român poate fi numit, prin delegare, președinte-director general al casei județene de asigurări, dacă îndeplinește câteva condiții: să aibă domiciliul în țară, să fie apt medical şi să nu aibă cazier judiciar sau fiscal!



––––––––––––

În ediția de miercuri, 24 august, a „Renașterii bănățene” am publicat articolul intitulat „Aterizare forțată la conducerea Casei Județene de Asigurări de Sănătate Timiș”, în care am devoalat culisele delegării într-o poziție-cheie din sistemul de sănătate, cea de președinte-director general al CJASTM, a doamnei Carmen Stoica, Domnia Sa urmând să ocupe această funcție ca interimar până la organizarea unui nou concurs.

V-am prezentat în articolul menționat reperele carierei doamnei Stoica: licențiată în limbi străine (engleză și italiană), master în management și marketing, atestat de traducător autorizat pentru limba engleză, fost purtător de cuvânt, timp de 16 ani și jumătate, la Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara și angajată, pentru o scurtă perioadă, la cabinetul europarlamentarului Cristian Bușoi (la rândul său, fost președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate – CNAS).

Ajunsă în 2013 la CJASTM, doamna Carmen Stoica a activat în departamentul Resurse umane, ocupându-se, așadar, de dosarele de personal ale angajaților, fără să aibă nici o tangență cu gestionarea programelor și subprogramelor naționale de sănătate.

Ca atare, precizam în articolul respectiv, doamna Stoica n-avea ce să caute în funcția extrem de importantă de președinte-director general, deoarece Legea 188/1999 privind statutul funcționarilor publici și Ordinul președintelui CNAS 799/2015 prevăd o serie de condiții clare pentru ocuparea acestui post, condiții referitoare, în special, la vechimea în specialitate de minimum șapte ani sau la experiența în funcții de conducere de minimum cinci ani.

Un mesaj fabulos

Până în momentul publicării articolului, nu primisem nici un răspuns la solicitările noastre de a ne fi oferite lămuriri cu privire la circumstanțele în care s-a produs această numire, doamna Carmen Stoica transmițându-ne, prin intermediul purtătorului de cuvânt, că ne va fi trimis un comunicat, cândva, din partea conducerii de la București.

Finalmente, vineri după-amiază, Biroul de presă al CNAS ne-a trimis un comunicat pe mail, întins pe patru pagini, al cărui mesaj e fabulos: orice cetățean român poate fi numit, prin delegare, președinte-director general al casei județene de asigurări, dacă îndeplinește câteva condiții de bun-simț!

Le redăm în cele ce urmează, prin metoda copy-paste din comunicatul CNAS (sublinierile aparțin expeditorului răspunsului – n.r.): „Condițiile pentru ocuparea funcţiei de preşedinte-director general în cadrul caselor de asigurări de sănătate (…) sunt condiţii generale pentru ocuparea prin delegare şi prin concurs şi condiţii specifice, valabile doar pentru ocuparea prin concurs, după cum urmează: <(1) Condiţiile generale pentru ocuparea postului de director general al CNAS, respectiv de preşedinte-director general al casei de asigurări sunt următoarele: a) să aibă capacitate de exerciţiu deplină (dovedită prin declaraţie notarială); b) să fie apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei; starea de sănătate va fi dovedită prin examen medical de specialitate şi act doveditor; c) să nu fi suferit condamnări penale definitive pentru fapte care i-ar face incompatibili cu funcţia (dovada făcându-se prin cazier judiciar şi declaraţie notarială că nu a suferit condamnări penale, indiferent dacă acestea au fost amnistiate sau graţiate); d) să nu fi fost sancţionaţi pentru încălcarea dispoziţiilor legale în domeniul fiscal – dovada prin cazier fiscal; e) să prezinte acte de identitate valabile, din care să reiasă că sunt cetăţeni români, cu domiciliul stabil în România, emise de autoritatea competentă; f) să aibă calitatea de asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate potrivit legii; (3) Condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a postului de preşedinte-director general al casei de asigurări sunt următoarele: a) pregătirea profesională şi experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului: (I) pregătire de bază: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă (copie legalizată); (II) pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecţionare/specializări/competenţe/master/doctorat (dovedite prin acte – copii legalizate); (III) vechime în specialitate – minimum 7 ani (carnet de muncă – copie legalizată sau orice alt înscris doveditor în acest sens); (IV) activitate desfăşurată în funcţii de conducere de minimum 5 ani; b) candidaţii vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă; c) candidaţii vor prezenta un curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată; d) candidaţii vor prezenta planul de management din care să rezulte abilităţile lor manageriale, adaptate obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru postul de preşedinte-director general în sistemul asigurărilor sociale de sănătate>”.

Orice român are în raniță bastonul de președinte-director general

Ce înțelegem noi de-aici? Păi înțelegem că, din moment ce ocupă funcția de președinte-director general al CJASTM prin delegare, nu prin concurs, doamna Carmen Stoica n-are nevoie de nici o vechime în specialitate, de nici o experiență în funcții de conducere și nici nu trebuie să îndeplinească alte condiții privind pregătirea profesională sau cariera ci, pur și simplu, este suficient ca dumneaei să aibă cetățenie română și domiciliul în țară, să fie aptă medical şi să nu aibă cazier judiciar sau fiscal pentru a fi numită în această poziție extrem de importantă! În concluzie, orice cetățean român, indiferent de studii sau pregătire profesională, chiar și o femeie de serviciu sau un măturător stradal, poate fi numit, prin delegare, președinte-director general al casei județene de asigurări, dacă îndeplinește condițiile de bun-simț enumerate mai sus.

Ar fi comic dacă n-ar fi tragic, fiindcă ne îngheață zâmbetul pe buze când realizăm cine are grijă de sănătatea noastră…

Diferență de nuanță

Așadar și prin urmare, conducerea CNAS nu ne contrazice atunci când arătăm că doamna Carmen Stoica nu are nici vechimea, nici experiența profesională necesară pentru a ocupa această funcție, dar ne comunică senin că nimic din toate acestea nu mai contează, atâta vreme cât acele condiții sunt cerute doar în cazul susținerii unui concurs, nu și în cazul numirii prin delegare.

Conducerea CNAS aduce ca argument și precizarea că funcția de președinte-director general al casei de asigurări nu este o funcție publică și, pe cale de consecință, nu îi sunt aplicabile dispozițiile art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, care spune că „exercitarea cu caracter temporar a unei funcții publice de conducere vacante sau temporar vacante se realizează prin promovarea temporară a unui funcționar public care îndeplinește condițiile de studii și de vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea funcției publice”.

De aici și concluzia trasă de CNAS că o persoană numită prin delegare în funcția de președinte-director general, nefiind funcționar public, nu e musai să îndeplinească condițiile de studii și de vechime, ci trebuie doar să realizeze indicatorii stabiliți prin contractul de management semnat cu președintele CNAS.

Acum, dincolo de diferențele semantice dintre noțiunea de funcționar public și cea de personal contractual plătit din bugetul public, este aberant să susții că oricine poate veni de pe stradă și semna un contract de management prin care să își asume îndeplinirea unor indicatori de performanță și a unor obiective specifice sistemului de asigurări de sănătate!

Ca să nu mai spunem că, din moment ce printre condițiile generale (conform CNAS, singurele aplicabile în cazul delegării) pentru ocuparea funcției de președinte-director general nu se numără și una privitoare la necesitatea anumitor studii, atunci înseamnă că un posibil ocupant al acestei funcții poate fi și un cetățean care are tot atâtea clase ca și trenul sau chiar mai puține. Și, în aceste condiții, dacă omul cu pricina nu știe să citească și să scrie, cum poate el semna un contract de management, pune degetul?! Ce să mai vorbim de îndeplinirea unor indicatori de performanță asumați prin contract…

Aleasa sorții…

Dar, de dragul discuției, să admitem că aberația asta poate fi pusă în practică în mod legal și tot se naște o întrebare: neavând de aplicat nici un criteriu de studii sau vechime, cum a tras președintele CNAS din pălărie tocmai numele doamnei Carmen Stoica – repetăm, un funcționar oarecare din departamentul Resurse umane! – pentru a încheia un contract de management cu dumneaei?! A primit, pur și simplu, o listă cu toți angajații CJASTM (și dacă ar fi așa, ar fi o discriminare, ceilalți timișoreni de ce au fost excluși?) care au capacitate de exercițiu deplină, sunt apți medical, n-au cazier judiciar și fiscal, au cetățenie română și domiciliul în țară și au asigurare de sănătate, iar din lista respectivă a ales-o, la noroc, pe doamna Stoica?!

Sau i-a șoptit o păsărică la ureche numele alesei? Trăim, într-adevăr, în țara lucrului bine făcut…