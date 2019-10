Tudor Bompa, o somitate la nivel mondial în domeniul pregătirii fizice a sportivilor, şi fostul mare atlet canadian Ben Johnson, cunoscut pentru performanţele obţinute în cursele de 100 şi 200 de metri, sunt invitaţii speciali ai unui seminar organizat vineri şi sâmbătă la Timişoara de Sorin Sărăndan, fost handbalist la Politehnica şi actual preparator fizic.

Cei trei au vorbit joi despre evenimentul la care sunt aşteptaţi sportivi şi antrenori din mai multe discipline.

Prima zi este rezervată activităţilor teoretice, care se vor desfăşura în intervalul orar 9,30-16,30.

Programul de sâmbătă a fost structurat într-o parte teoretică şi o alta practică pe stadion, cu startul tot la ora 9,30.

Ben Johnson le va vorbi celor prezenţi despre viteză în atletism şi în alte sporturi.

„Acest eveniment a pornit de la o idee mai veche pe care am avut-o în perioada studenţiei. De atunci am avut o legătură indirectă cu cei doi, descoperind cărţile profesorului Bompa şi materialele video ale antrenamentului lui Ben Johnson. Încă de atunci m-am gândit că voi putea organiza un asemenea eveniment. Între timp am ajuns să ne cunoaştem, în primăvară am luat decizia de a organiza acest seminar. L-am făcut mai ales pentru specialiştii din sport, şi nu mă refer doar la antrenori, ci şi la profesori, preparatori fizici şi kinetoterapeuţi. Consider că este nevoie de specialişti pentru a se ridica sportul românesc. Vreau ca acest eveniment să devină unul de tradiţie, să îl organizez în fiecare an, sper în colaborare cu Universitatea Politehnica”, a declarat Sorin Sărăndan.

„Suntem încântaţi să fim la Timişoara. Eu am petrecut zece ani în acest oraş, mi-a rămas în inimă din tinereţe, de aceea sunt mai mult decât fericit de câte ori mă întorc aici. Este o plăcere pentru mine că Ben Johnson a venit la Timişoara. A fost cel mai bun sprinter din lume, dar în acelaşi timp a fost frustrat de unii trăgători de sfori din federaţia internaţională de atletism. El nu a fost vinovat! Ben va avea multe lucruri de spus, la care se adaugă o sesiune practică”, a spus şi Tudor Bompa.

Ben Johnson a vorbit despre începutul colaborării cu renumitul preparator fizic român plecat în Canada în urmă cu cinci decenii: „Sunt foarte bucuros să mă aflu la Timişoara pentru acest seminar sportiv. L-am cunoscut pe Tudor Bompa la Toronto când aveam 16-17 ani şi am început să lucrăm împreună. Abia aştept să îmi susţin prelegerea şi să le dezvălui sportivilor şi antrenorilor prezenţi la eveniment din cunoştinţele mele. Unul dintre cele mai importante lucruri este recuperarea fizică, a fost un element-cheie în cariera mea. Nu puteam obţine rezultatele pe care le ştiţi dacă nu aş fi pus accent pe recuperare”.