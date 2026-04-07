„Bătrânele doamne”, din nou în paradă la Timişoara

O nouă ediţie a Retroparadei Primăverii se va desfăşura, în 18 aprilie, începând cu ora 10:00, în Piaţa Unirii din Timișoara.

Vizitatorii vor putea admira aproximativ 150 de vehicule din istoria automobilistică. „Bătrânele doamne” aparțin în principal colecționarilor din Timis, cărora li se vor alătura colegi din Hunedoara şi Caraş-Severin.

„Retroparada Primăverii este un eveniment cu o tradiţie de 28 de ani, care prin reunirea autoturismelor din colecţia membrilor săi reprezintă o ocazie efervescentă şi unică de a lua contact cu istoria fenomenului automobilistic mondial din ultimul secol, având o mare putere de atracţie pentru publicul de toate vârstele şi din cele mai diferite generaţii deoarece, de la copil la bunic, autoturismele de colecţie trezesc curiozitatea sau nostalgia retrăirii unor momente importante din viaţă”, au transmis organizatorii, Retromobil Club România – Filiala Timiș.