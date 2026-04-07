Rezultatele elevilor timișeni la etapa națională a olimpiadelor de religie – cultele Baptist, Creștin după Evanghelie și Penticostal.

Olimpiada de Religie – cultele Baptist și Creștin după Evanghelie a avut loc în Timișoara, în perioada 1-4 aprilie, iar elevii participanți din județul Timiș au fost recompensați pentru cunoștințele lor cu următoarele distincții:

Premiul I – Negru Briana (clasa a IX-a, Liceul Teologic Baptist Timișoara, prof. coordonator Țuț Marcu Daniel)

Mențiune – Mureșan Serah (clasa a V-a, Liceul Teoretic „Harul” Lugoj, prof. coordonator Indru Grațiela), Paunovici Anya Elisa (clasa a VI-a, Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc, prof. coordonator Nicolescu Emanuel Claudius) și Seica Andreea (clasa a VIII-a, Liceul Teologic Baptist Timișoara, prof. coordonator Țuț Marcu Daniel).

Premiu special – Buliga Sara (clasa a X-a, Liceul Teologic Baptist Timișoara, prof. coordonator Groze Remus) și Bledea Daniel Ionel (clasa a XII-a, Liceul Teologic Baptist Timișoara, prof. coordonator Țuț Marcu Daniel).

În aceeași perioadă, la Oradea, s-a desfășurat Olimpiada Națională de Religie – Cultul Penticostal, destinată elevilor din clasele V–XII, inclusiv celor din liceele teologice penticostale (clasele IX–XII).

Elevii din județul Timiș au obținut următoarele rezultate:

Premiul I: Bîtîcu F. Dorin (clasa a XII-a, Liceul Teologic Penticostal „Logos” Timișoara) – prof. coordonator Grigoraș Dorin

Premiul II: Marcu D. David-Emanuel (clasa a X-a, Liceul Teologic Penticostal „Logos” Timișoara), Pura V. Maria Noemi (clasa a IX-a, Liceul Teologic Penticostal „Logos” Timișoara) și Kis I. Crina Andreea, clasa a X-a, Liceul Teologic Penticostal „Logos” Timișoara) – prof. coordonator Grigoraș Dorin

Premiul III: Benzar Ș. Iasmina (clasa a VI-a, Școala Gimnazială nr. 4 Lugoj, prof. coordonator Bosioc Adrian Samuel), Bașiu A. Timea-Ilona (clasa a XI-a, Liceul Teologic Penticostal „Logos” Timișoara) și Dumitraș B. Rebeca Daniela, clasa a XI-a, Liceul Teologic Penticostal „Logos” Timișoara) – prof. coordonator Grigoraș Dorin

Mențiune I: Dubei A. Rut (clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Emilia Lungu” Izvin) – prof. coordonator Dubei Gabriela

La Oradea, elevii timișeni au fost însoțiți de profesorii Priala Vasile și Retegan Sergiu Adrian.