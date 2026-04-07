„La Petrovaselo în vie”, la o nouă ediţie

Ajunsă la a 11-a ediție, competiția sportivă de alergare în natură „La Petrovaselo în vie”, organizată de Alergotura, are loc și anul acesta la final de aprilie.

Amatorii de „trail-run”, un tip de traseu caracterizat de frumusețile naturii, dar și expus capriciilor acesteia, mai au câteva zile la dispoziție pentru a se înscrie pe pagina evenimentului (lapetrovaseloinvie.ro), 13 aprilie fiind ultima zi!

Alergătorii pot opta pentru una dintre cele trei curse: Bendis 5 km, Ovaș 14 km și PV Gran Cru 28 km, care au un traseu șerpuitor printre vii, pe coline, pe poteci de pădure, de-a lungul unui lac, prin satele Cralovăț și Petrovaselo și pe drumuri de țară, oferind o priveliște ce-ți taie răsuflarea. Îi așteaptă o zi cu alergare, oxigen, natură verde, bule, gulaș, râsete și bucurie.

„Edițiile precedente s-au dovedit foarte diferite între ele, fie că au avut parte de soare arzător, fie de ploaie, vânt și noroi. Dar de fiecare dată, participanții s-au recuperat cu gulaș fierbinte și la fel se va întâmpla la această ediție. De asemenea, participanții vor putea ridica sticla de vin inclusă în chitul de participare și oferit de Crama Petro Vaselo Winery, gazda evenimentului. Detaliile legate de ridicarea chiturilor de participare vor fi comunicate în preajma evenimentului”, au transmis organizatorii.