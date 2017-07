Bărbatul care şi-a violat fiica de 11 ani, condamnat la 5 ani de închisoare, limita minimă prevăzută de noul Cod Penal

Curtea de Apel Iasi l-a condamnat definitiv pe Lica Melinte la cinci ani de inchisoare, dupa ce si-a violat fiica in varsta de 11 ani intr-un moment in care sotia sa nu era acasa.

Barbatul de 34 de ani, din localitatea vasluiana Popeni, arestat preventiv dupa ce si-a abuzat sexual fiica de 11 ani in timp ce mama copilei era la serviciu, a fost condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare pentru viol. Pedeapsa este cea mai mica prevazuta de noul Cod Penal, in conditiile in care autorul a mers in instanta pe acordul de recunoastere, iar procurorii nu au contestat hotararea data in luna mai a acestui an de catre instanta de fond, relateaza news.ro.

Astfel, magistratii ieseni au respins recursul facut de catre barbatul de 34 de ani si au mentinut sentinta data initial de instanta de fond, respectiv Judecatoria Barlad.

De asemenea, Curtea de Apel Iasi il obliga pe tatal fetei sa-i plateasca acesteia daune morale de 50.000 de lei. In plus, dupa ispasirea pedepsei, Lica Melinte nu va avea voie, pe o perioada de trei ani, sa comunice ori sa se apropie la o distanta mai mica de o suta de metri de fiica sa.

Sentinta data de catre magistratii barladeni si mentinuta de Curtea de Apel Iasi este cea mai mica prevazuta de Codul Penal pentru infractiunea de viol a carei victima are sub 14 ani si este membru al familei. Barbatul a mers pe acordul de recunoastere, ceea ce a facut ca limitele pedepsei sa fie reduse cu o treime. Totodata, procurorii nu au contestat hotararea Judecatoriei Barlad.

Potrivit rechizitoriului procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad, fata de 11 ani a fost violata de catre tatal sau in locuinta conjugala, profitand de faptul ca sotia sa era la serviciu, la un magazin din comuna. Abuzul sexual a fost confirmat si de catre medicii legisti, in urma unei expertize de specialitate.

Pe timpul cercetarilor, anchetatorii au stabilit ca barbatul ar mai fi incercat inca o data sa-si violeze fiica. Abia a doua oara, fata de 11 ani a povestit mamei sale ca a fost abuzata sexual, femeia sesizand Politia.

Totodata, pentru siguranta sa, copila a fost internata pentru o scurta perioada intr-un centru al Directiei Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui, unde a fost inclusa intr-un program ce vizeaza remiterea traumei suferita.

Barbatul de 34 de ani a fost arestat preventiv, la mijlocul lunii decembrie 2016, de catre magistratii Judecatoriei Barlad, masura fiind mentinuta pe toata durata procesului, conform stirileprotv.ro.